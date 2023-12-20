Вторичный рынок жилья в РФ теряет покупателей и ждет снижения цен





Изменение процентных ставок привело к тому, что потенциальные заемщики стали более осторожными при рассмотрении возможности взять кредит. По информации «Комсомольской правды», в результате доля ипотечных сделок на рынке вторичной недвижимости сократилась и составила на 15 декабря 29%.



Уже с начала декабря доля сделок, связанных с ипотекой, начала падать после того, как россияне узнали о решении Центрального банка. Если в ноябре было совершено 37% сделок, то к декабрю этот показатель снизился до 30%, а теперь уровень сократился до 29%.