Вторичный рынок жилья в РФ теряет покупателей и ждет снижения цен

Posted 20 декабря 2023, 14:04
Published 20 декабря 2023, 14:04
Modified 20 декабря 2023, 14:42
Updated 20 декабря 2023, 14:42
Сейчас на вторичном рынке жилья спрос немного упал. Это произошло из-за роста процентных ставок по ипотеке, многие потенциальные покупатели начались присматриваться к новостройкам. К тому же, число доступных для продажи объектов ограничено.
Однако стоимость предложения все еще продолжает увеличиваться. За прошлый месяц, по информации Abnews, цены на вторичное жилье повысились в среднем на 1,1–2,5% на крупных региональных рынках.
Несмотря на то, что спрос на такое жилье остается стабильным и рынок восстанавливается медленно, эксперты прогнозируют сокращение количества сделок и уменьшение цен в следующем году.
Некоторые покупатели уже решили приобрести новостройки, где кредиты доступнее. Однако, даже учитывая инерцию, спрос на вторичное жилье будет снижаться, и рынок восстановится не сразу.
Обобщив все сказанное, можно отметить, что на рынке жилья вторичного сегмента наблюдается умеренное снижение спроса, однако цены продолжают увеличиваться. Аналитики прогнозируют, что количество сделок и цены могут уменьшиться в следующем году.
В то же время, возможные временные изменения цен и увеличение предложений со скидкой могут побудить покупателей вернуться на рынок вторичного жилья. В целом этот рынок ожидает корректировку, которая может продолжаться в течение 2024 года.
На рынке вторичного жилья в Москве продолжается стабильный спрос уже третий месяц подряд.
В ноябре спрос не упал, несмотря на усложнение условий получения ипотечного кредита: количество первоначальных взносов и сделок осталось таким же, как и в октябре и сентябре. Средняя стоимость за 1 квадратный метр на вторичном рынке старой Москвы составляет 279 тысяч рублей, а стоимость квартир — 14,42 миллиона рублей; цены практически не меняются.
Согласно данным агентства ИНКОМ-Недвижимость, в ноябре спрос на вторичном рынке Москвы остается на уровне октября и сентября. В сравнении с показателями ноября 2022 года замечен рост на 20%.
Представитель компании Сергей Шлома рассказал, что при сохранении текущих ипотечных ставок и возможном их повышении до конца года неизбежно ожидается снижение спроса: в 2024 году рынок будет работать на 70% от своей нормальной активности. В результате, количество доступных объектов на продажу постепенно увеличится, а цены начнут снижаться. Мы предполагаем, что падение цен составит около 10% и произойдет не ранее второго квартала следующего года.
15 декабря 2023 года Центральный банк повысил ключевую ставку до 16% в год. Это означает, что процентные ставки по ипотечным кредитам также увеличились.
Изменение процентных ставок привело к тому, что потенциальные заемщики стали более осторожными при рассмотрении возможности взять кредит. По информации «Комсомольской правды», в результате доля ипотечных сделок на рынке вторичной недвижимости сократилась и составила на 15 декабря 29%.
Уже с начала декабря доля сделок, связанных с ипотекой, начала падать после того, как россияне узнали о решении Центрального банка. Если в ноябре было совершено 37% сделок, то к декабрю этот показатель снизился до 30%, а теперь уровень сократился до 29%.
По информации Sibdom, проведение сделок на вторичном рынке недвижимости сейчас становится все сложнее. Из-за снизившегося количества заинтересованных покупателей агентам все труднее установить связь между продавцами и покупателями для обменных сделок.
Довольно часто уже подготовленные сделки срываются, потому что одному из продавцов не удается найти покупателя для своего объекта. Получается, что число покупателей на данном рынке сокращается.
Все, кто планировал заниматься приобретением или продажей недвижимости в ближайшее время, пытаются завершить сделки до Нового года. Однако ситуацию в январе 2024 года пока сложно предсказать. К этому времени от рынка уйдут последние покупатели, оформляющие ипотеку по прежним процентным ставкам. И количество тех, кто соглашается на кредит с действующими ставками в 17-20%, будет минимальным.
Сейчас на вторичном рынке преобладают те, кто меняет своё жилье и ищет новый вариант, а также люди с различными сертификатами. Они очень требовательны в выборе, ходят на просмотры и стараются договариваться о цене. Причем покупатели хотят получить от продавцов значительные скидки. Например, при покупке четырёхкомнатной квартиры просят снизить цену на полмиллиона рублей. Об этом рассказал Светлана Русанова, заместитель директора агентства недвижимости «ИЖИ».
По мнению эксперта, продавцы до сих пор не осознали, что ситуация на рынке изменилась кардинально. Поэтому они не готовы не только серьезно снижать цены, но даже корректировать стоимость квартир.