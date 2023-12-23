Эксперты заявили, что отмена льготной ипотеки обрушит спрос на жилье

Posted 23 декабря 2023, 07:12
Published 23 декабря 2023, 07:12
Modified 23 декабря 2023, 07:14
Updated 23 декабря 2023, 07:14
Собеседник рассказал, что эта программа была запущена как часть антикризисных мер в ответ на пандемию COVID-19 и последующее экономическое замедление.
С момента введения программы льготной ипотеки наблюдался значительный рост спроса на жилье. Например, по данным Росстата, в 2021 году продажи жилья в новостройках выросли более чем на 20%. Это привело к увеличению цен на недвижимость: средняя стоимость квадратного метра в новостройках в крупных городах увеличилась на 10-15%.
Эксперт сообщил, что перспективы завершения льготной ипотеки напрямую связаны с экономической ситуацией в стране. В случае устойчивого экономического роста и снижения инфляции, государство может постепенно отказываться от такой поддержки. С другой стороны, при негативных экономических тенденциях, таких как рост инфляции или снижение доходов населения, программа может быть продлена.
По данным аналитиков, отмена льготной ипотеки может привести к снижению спроса на жилье примерно на 10-15%. Это может вызвать снижение цен на недвижимость, особенно в сегменте новостроек, на 5-10%. Такое снижение цен может оказать давление на строительные компании, особенно на тех, кто специализируется на жилье эконом-класса.
Чтобы минимизировать негативные последствия отмены льготной ипотеки, Максим Ильгов считает необходимым:
«Отмена льготной ипотеки является сложным и многоаспектным вопросом, требующим учета множества факторов, включая экономические показатели, состояние рынка недвижимости и социальные аспекты. Важно, чтобы любые изменения в этой сфере проводились с учетом всех возможных последствий и были направлены на поддержание стабильности и доступности жилья для населения», — подытожил собеседник.
Большинство изменений относятся к льготной ипотеке для новостроек, которая начала действовать весной 2020 года. Минимальный первоначальный взнос по программе увеличен с 20% до 30%. Теперь максимальная сумма кредита одинакова для всех регионов — 6 миллионов рублей (ранее она составляла 12 миллионов рублей для столичных регионов). При этом процентная ставка осталась прежней — 8%.
Изменились также некоторые условия «Дальневосточной» и «Арктической» ипотек. Максимальная сумма кредита по этим программам теперь составляет 9 миллионов рублей, если покупается жилье общей площадью не менее 60 квадратных метров. Кроме того, воспользоваться этими видами льготной ипотеки теперь могут работники предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Еще одно важное условие относится ко всем программам с государственной поддержкой — теперь можно получить льготный кредит на покупку жилья только один раз (не важно, по какой программе).
Специалисты полагают, что в ближайшее время ситуация на рынке недвижимости может остаться неизменной. По их мнению, потребность во вторичном жилье возрастет. В частности, будут популярны небольшие квартиры площадью 30 метров в девятиэтажных зданиях.
Генеральный директор агентства недвижимости «Маяк» Юлия Битузе рассказала «Новым известиям», что запрос на жилье в пригороде Москвы будет сохраняться, поскольку там можно приобрести недвижимость за более доступную цену — от 3 до 4 миллионов. Однако в Москве все равно будет спрос на жилье, так как здесь у многих есть работа, места для лечения и обучения. На вторичном рынке будут популярны старые недорогие девятиэтажки, а после них станут активно приобретать квартиры и в пятиэтажках.
По мнению специалиста Елены Снигир из Центра загородной недвижимости, богатые люди и дальше будут приобретать новостройки с большим первоначальным взносом. В то же время, остальные будут проявлять интерес к малогабаритным квартирам на окраине или в регионах.
Также стоит учитывать данные Института жилищного развития, по которым объем нераспроданного жилья составляет 70,9 миллиона квадратных метров. Это эквивалентно 70% от общего объема строящегося жилья. Из-за этого застройщики будут вынуждены прибегать к различным хитрым методам.