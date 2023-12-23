Эксперты заявили, что отмена льготной ипотеки обрушит спрос на жилье

Генеральный директор агентства недвижимости «Маяк» Юлия Битузе рассказала «Новым известиям», что запрос на жилье в пригороде Москвы будет сохраняться, поскольку там можно приобрести недвижимость за более доступную цену — от 3 до 4 миллионов. Однако в Москве все равно будет спрос на жилье, так как здесь у многих есть работа, места для лечения и обучения. На вторичном рынке будут популярны старые недорогие девятиэтажки, а после них станут активно приобретать квартиры и в пятиэтажках.