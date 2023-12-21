В России заговорили об ипотечном кризисе, как в 2008 году

Posted 21 декабря 2023, 07:50
Published 21 декабря 2023, 07:50
Modified 21 декабря 2023, 07:52
Updated 21 декабря 2023, 07:52
Он рассказал «Российской газете», что вероятность возникновения ипотечного кризиса в России, аналогичного кризису в США в 2008 году, сегодня незначительна. Одной из причин этого является отсутствие в нашей стране жилищного кредитования по плавающим процентным ставкам. Однако, у нас также есть потенциальные риски.
В США кризис был вызван несколькими факторами, в том числе значительной долей ипотечных кредитов, выданных по плавающим ставкам. Когда процентные ставки начали расти, ежемесячные выплаты увеличились, и многие заемщики не смогли справиться с новыми требованиями. Банки также понесли значительные убытки, что привело к масштабному кризису. Но в России ипотека выдается по фиксированным ставкам, поэтому у нас не может возникнуть ситуация, когда ежемесячный платеж по кредиту вдруг вырастает в два раза.
Однако, как отметил Данилов, мы не можем исключить гипотетическую ситуацию, когда доход человека снижается, например, в период кризиса. В такой ситуации возможна реорганизация займа и использование отсрочки по ипотеке, но если после применения этих мер человек не способен восстановить свое финансовое положение, банк будет вынужден продать заложенную квартиру.
Если стоимость жилья упадет и не будет достаточной для погашения долга, человек потеряет квартиру и останется должником банку. Этот вариант является наиболее опасным и возможным.
Данилов также отметил, что в России изменился состав заемщиков. Из-за выгодных программ ипотеку берут люди, которые более восприимчивы к неблагоприятным изменениям в экономике и часто не имеют финансовой подушки безопасности. Также мы видим, что в рамках этих программ значительно снижался первоначальный взнос, и даже некоторые заемщики берут потребительский кредит для его совершения.
Основные изменения затронули программу льготной ипотеки на новостройки, которая действует с весны 2020 года. Сначала требование к первому взносу повысилось до 30%, прежде он составлял не менее 20%. В то же время процентная ставка по льготной ипотеке на новостройки остается на уровне 8%.
Обычно после принятия постановлений проходит несколько дней, прежде чем они начинают действовать. Поэтому в ближайшем будущем ожидается рост спроса на ипотеку. Теперь для всех регионов установлено одинаковое максимальное значение льготного кредита на покупку новостроек с государственной поддержкой — 6 миллионов рублей. Ранее в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях этот лимит составлял 12 миллионов рублей.
Эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский рассказал Life, что изменения в льготных программах не повлияют на цены в ближайшее время. Это связано с тем, что сейчас декабрь, когда застройщики и банки активно продвигают продажи, чтобы получить хороший новогодний бонус. Падение продаж как недвижимости, так и кредитных продуктов будет заметно лишь в январе–феврале. Весь декабрь они будут работать на максимальный результат.
Кроме того, новые параметры будут действовать только через несколько дней, и пока есть время для подготовки.
Он считает, что ограничение в 6 миллионов рублей по льготным условиям не подразумевает, что программы не будут комбинироваться с обычными кредитами или другими льготными предложениями. Кроме того, такой лимит на льготную ипотеку фактически ограничивает доступ только для Москвы. В Подмосковье все еще есть проекты, где можно найти более дешевые квартиры. В некоторых новостройках цены начинаются от 4,5–5 миллионов.
Новые параметры будут влиять на цены и доступные объемы жилья, только со средины января, а возможно, и с конца. На некоторое время цены просто заморозятся. Будут появляться предложения с хорошими скидками. Затем начнется небольшой рост, — подметил Алексей Кричевский.
Александр Данилов высказал предположение о возможном снижении цен, хотя он не уверен насколько значительным это может быть. Он также отметил, что часть спроса, вероятно, переместится в другие программы, а некоторая часть может перейти к рыночной ипотеке, в зависимости от уровня процентных ставок.