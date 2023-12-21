В России заговорили об ипотечном кризисе, как в 2008 году

Он рассказал «Российской газете», что вероятность возникновения ипотечного кризиса в России, аналогичного кризису в США в 2008 году, сегодня незначительна. Одной из причин этого является отсутствие в нашей стране жилищного кредитования по плавающим процентным ставкам. Однако, у нас также есть потенциальные риски.



В США кризис был вызван несколькими факторами, в том числе значительной долей ипотечных кредитов, выданных по плавающим ставкам. Когда процентные ставки начали расти, ежемесячные выплаты увеличились, и многие заемщики не смогли справиться с новыми требованиями. Банки также понесли значительные убытки, что привело к масштабному кризису. Но в России ипотека выдается по фиксированным ставкам, поэтому у нас не может возникнуть ситуация, когда ежемесячный платеж по кредиту вдруг вырастает в два раза.