Пять способов быстро избавиться от пивного живота

В баню можно, но только теперь без пива. Если так скучно, то сидя в парилке думайте о том, что прямо сейчас ваш метаболизм ускоряется на 20% и повышается потоотделение. В итоге имеем быстрый вывод продуктов обмена через кожу, устранение отеков и уменьшение веса.