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Posted 23 октября 2023, 22:45

Published 23 октября 2023, 22:45

Modified 23 октября 2023, 22:49

Updated 23 октября 2023, 22:49

Пять способов быстро избавиться от пивного живота

Пять способов быстро избавиться от пивного живота

23 октября 2023, 22:45
Фото: Midjourney.
Пенный напиток повышает аппетит, подавляет тестостерон и отрицательно сказывается на обмене веществ. Эксперт рассказал, как в короткий срок избавиться от жировых отложений на животе, пишет Sport-Express.

Сначала к врачу

Важно разработать правильную тактику похудения с учетом именно ваших индивидуальных особенностей. И начать лучше с консультации у врача, так как чрезмерная масса тела у мужчин напрямую влияет на снижение тестостерона. А значит, возможно, понадобится помощь эндокринолога.

Сбалансировать питание

Переход на правильное питание и ограничение употребления пива — это уже полдела на пути к избавлению от пивного живота. Эксперт советует ввести в свой рацион нежирное мясо, рыбу, а также овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. От мучного, сладкого и насыщенных жиров в идеале вообще отказаться или свести их к минимуму.

При этом важно создать дефицит калорий. Это достигается за счет физической нагрузки и сокращения употребляемых калорий. Так, если суточная норма для взрослого здорового мужчины — 2500 ккал, то для похудения она сокращается до 2200.

Спорт — наше всё

Без физических упражнений похудеть эффективно не удастся так, чтобы еще сохранилась и мышечная масса. Причем силовые упражнения на любую группу мышц, а в случае пивного живота — на пресс, не помогут сжечь жир. Мышцы увеличиваются в размере, тем самым живот может стать лишь еще больше.

Лучший вид тренировок для быстрого похудения — кардио-аэробные. Но и здесь существует много ограничений, поэтому тренироваться надо с умом, чтобы однажды вас не увезли на «скорой» с сердечным приступом.

Не стоит сразу бегать, а начните с утренней гимнастики и ходьбы быстрым шагом как минимум по 10 000 шагов в день.

Посещать баню

В баню можно, но только теперь без пива. Если так скучно, то сидя в парилке думайте о том, что прямо сейчас ваш метаболизм ускоряется на 20% и повышается потоотделение. В итоге имеем быстрый вывод продуктов обмена через кожу, устранение отеков и уменьшение веса.

В качестве бонуса вы также получаете повышение уровня бета-эндорфина (влияет на настроение, социальную активность) и гормона роста (ускоряет синтез белка и распад жиров).

При этом важно помнить о противопоказаниях при посещении бани.

Наладить эмоциональное состояние и сон

Вместо «заедания» стресса стоит найти другой способ восстановления душевного равновесия. Это может быть всё, что угодно, главное, чтобы было в удовольствие — прогулки на свежем воздухе, спорт, просмотр любимых фильмов, чтение и другое.

Очень важно наладить здоровый и полноценный сон. Оптимально спать по восемь часов. При этом старайтесь засыпать и подниматься с кровати в одно и то же время. Это поспособствует правильной работе многих внутренних органов и поможет поскорее расстаться с лишним весом.

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