Что можно есть после тренировки

Posted 22 октября 2023, 07:33
Published 22 октября 2023, 07:33
Modified 22 октября 2023, 07:33
Updated 22 октября 2023, 07:33
Любая физическая активность, будь то плавание, бег или тренировка на велотренажере, оказывает нагрузку на организм. Поэтому после тренировки необходимо съесть что-то, чтобы помочь восстановиться мышечной ткани. Кроме того, правильное питание дает энергию и снимает чувство голода, а также способствует активации обмена веществ.
Но многие не знают, как правильно питаться после тренировки, поэтому они либо переедают «вредную» пищу, либо вообще отказываются от еды.
Первый час после тренировки называют «белково-углеводным окном». В этот период организму нужно получить энергию, которую он исчерпал во время упражнений.
Если наш организм не получит достаточное количество питательных веществ из пищи, то он будет забирать их из мышц.
Многие, кто занимается физическими упражнениями для похудения, стремятся не есть после тренировок, опасаясь набрать лишний вес. Однако это ошибка. Отказ от еды замедляет обмен веществ и усложняет процесс снижения веса.
Необходимо употреблять пищу, содержащую белки и углеводы. Таким образом, организм будет получать необходимые питательные вещества, и набор веса будет снижаться постепенно.
Фрукты являются настоящей «спасательной командой» для организма после физической нагрузки. Они содержат углеводы, которые заряжают энергией, а также минеральные вещества и витамины.
Чтобы ускорить обмен веществ, можно съесть после тренировки яблоко, гранат, грейпфрут или апельсин. Эти фрукты богаты витамином C, способствуют восстановлению дефицита железа и укреплению иммунной системы.
Выбирайте натуральную продукцию с низким содержанием жира. Одна баночка весом 150 г обычно содержит около 25% суточной нормы потребления калия, магния и кальция, которые необходимы для здоровья мышц и костей.
Будьте внимательны при выборе йогурта: избегайте тех, которые содержат фруктовые добавки и подсластители — в таких продуктах есть лишний сахар и больше калорий.
После тренировок можно приготовить овощной салат или запеканку. Огурцы, цветная капуста, брокколи и шпинат содержат низкое количество калорий и помогают снизить вес. А корнеплоды, например, морковь и свекла, добавят сытости вашему блюду и помогут снизить уровень холестерина.
Также можно отварить или запечь нежный кусочек куриного мяса. Эти диетические варианты содержат минимум жиров и углеводов, много белка и витаминов группы B. Вы не нарушите норму калорий и будете чувствовать себя долго насыщенными.
Чтобы после тренировок в спортзале начали расти мышцы, необходимо добавлять в свой рацион пищу, содержащую много белка. Это поможет мышцам быстрее восстановиться.
Один из вариантов — это яйца. Их можно приготовить разными способами: сварить вкрутую или всмятку, приготовить омлет или пожарить яичницу. Достаточно съесть 2-3 яйца после тренировки, чтобы перекусить.
Яйца содержат около 12,7 г белка и всего 0,7 г углеводов на 100 г продукта, что помогает набрать мышечную массу. Они также богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые способствуют восстановлению клеток.
Другой продукт, содержащий много белка, который способствует росту мышц, — это творог. Рекомендуется выбирать продукт с 2 или 5% жирности, так как он более полезен благодаря своему содержанию кальция.
Если съесть творог после тренировки, он поможет снять чувство голода и удовлетворит потребность в питательных веществах. Белок, содержащийся в твороге, усваивается постепенно в течение нескольких часов и обеспечивает мышцы аминокислотами для их восстановления.
Отличными источниками белка являются также телятина, курица и индейка. Они содержат высокое количество аминокислот и витаминов, которые помогают укрепить мышцы и стимулируют их рост. Конечно, это делает организм более сильным и выносливым.
Фасоль, нут, горох и чечевица — это продукты, которые содержат мало калорий. Но за счет своих сложных углеводов, они усваиваются медленно, что создает ощущение насыщения и помогает контролировать аппетит.
Эти бобовые продукты содержат около 20-24% белка. Их можно приготовить в качестве гарнира к мясу, тогда после тренировки вы получите полноценное и питательное блюдо для восстановления мышц.