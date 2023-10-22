Что можно есть после тренировки

После тренировок можно приготовить овощной салат или запеканку. Огурцы, цветная капуста, брокколи и шпинат содержат низкое количество калорий и помогают снизить вес. А корнеплоды, например, морковь и свекла, добавят сытости вашему блюду и помогут снизить уровень холестерина.



Также можно отварить или запечь нежный кусочек куриного мяса. Эти диетические варианты содержат минимум жиров и углеводов, много белка и витаминов группы B. Вы не нарушите норму калорий и будете чувствовать себя долго насыщенными.