Стало известно, как быстро похудеть

Не существует универсальной диеты, которая подходила бы всем, так как потребности в питательных веществах могут различаться у разных людей. Однако считается, что некоторые диеты и принципы питания могут быть более полезными и здоровыми с точки зрения общего питательного статуса и профилактики различных заболеваний. Вот несколько диет, которые признаются экспертами полезными: