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Posted 23 октября 2023, 15:20

Published 23 октября 2023, 15:20

Modified 23 октября 2023, 15:29

Updated 23 октября 2023, 15:29

Диетолог объяснила, зачем каждый день нужно пить ромашковый чай

Диетолог объяснила, зачем каждый день нужно пить ромашковый чай

23 октября 2023, 15:20
Фото: Midjourney.
Для укрепления здоровья следует отказаться от традиционных видов чая и выбрать ромашковый, пишет kubnews со ссылкой на слова диетолога Марины Сорокиной.

По ее мнению, отказ от традиционных видов чая может оказать значительное влияние на здоровье и снизить риски развития опасных заболеваний.

Эксперт уверена, что вместо черного или зеленого чая следует предпочесть отвар, приготовленный из высушенных листьев и цветов лекарственных трав. Ромашковый чай является одним из самых популярных сортов травяного чая. Он имеет нежный вкус, янтарный цвет и множество полезных свойств. Сорокина считает, что этот напиток следует пить ежедневно.

По мнению диетолога, такой чай более вкусный, чем привычный черный чай, и в то же время не содержит кофеина, который может нанести вред сердцу и сосудам. Кроме того, ромашковый чай обладает рядом полезных свойств. Он уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, способствует быстрому выздоровлению после болезни.

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#Илья Протвинов#Общество#Здоровье#Диетолог#Ромашковый чай#Черный чай#Зеленый чай#Травяной чай#Кофеин#Сердечно-сосудистые заболевания#Воспаление#Иммунная система#Онкология#Кости#Сон#Щитовидная железа
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