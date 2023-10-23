Диетолог объяснила, зачем каждый день нужно пить ромашковый чай

По ее мнению, отказ от традиционных видов чая может оказать значительное влияние на здоровье и снизить риски развития опасных заболеваний.



Эксперт уверена, что вместо черного или зеленого чая следует предпочесть отвар, приготовленный из высушенных листьев и цветов лекарственных трав. Ромашковый чай является одним из самых популярных сортов травяного чая. Он имеет нежный вкус, янтарный цвет и множество полезных свойств. Сорокина считает, что этот напиток следует пить ежедневно.



По мнению диетолога, такой чай более вкусный, чем привычный черный чай, и в то же время не содержит кофеина, который может нанести вред сердцу и сосудам. Кроме того, ромашковый чай обладает рядом полезных свойств. Он уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, способствует быстрому выздоровлению после болезни.