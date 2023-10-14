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Posted 14 октября 2023, 11:35

Published 14 октября 2023, 11:35

Modified 14 октября 2023, 11:37

Updated 14 октября 2023, 11:37

Не на голодный желудок: Перед тренировкой есть можно и даже нужно

Не на голодный желудок: Перед тренировкой есть можно и даже нужно

14 октября 2023, 11:35
Фото: 1MI.
Среди любителей фитнеса часто бытует мнение, что перед тренировкой лучше ничего не есть, а вот после можно хоть шоколадом объедаться. Развеиваем некоторые ошибочные и даже опасные мифы о приеме пищи перед походом в спортзал.

Для начала незадолго до тренировки выпейте воды — чистой и негазированной. Это защитит организм от обезвоживания, ускорит метаболизм и повысит работоспособность.

Прием пищи не желателен менее, чем за 30 минут до тренировки. При этом если цель ваших физических занятий — сбросить вес, то в идеале перекус должен состоять из низкокалорийных овощей. Лучше, если они приготовлены на пару — к примеру, кабачки, огурцы, морковь или спаржа. Также пойдет на пользу употребление в пищу куриной грудки, нежирной рыбы и орехов (грецкие, кешью, фундук и миндаль).

Если же вы занимаетесь, чтобы набрать мышечную массу, то вам нужен белок. Чем больше, тем лучше (норму расчета ищите в интернете — прим. ред.). Постная говядина, творог, гречка, куриные яйца, лосось — это то, что надо, чтобы выжимать большой вес и чувствовать себя бодро после зала.

Свои особенности в питании есть для тех, кто регулярно ходит на пробежку или увлекается любым другими видами кардиотренировок. Обед перед такой физнагрузкой в идеале должен включать медленные углеводы с низким гликемическим индексом: гречка, овсянка, бурый рис, овощи на пару. Они обеспечат ваш организм нужной энергией. Но необходимо добавить в рацион также диетический белок — куриную грудку, постное мясо без соли, яичный белок, обезжиренный творог и кисломолочные напитки, например, йогурт или кефир.

А как же насчет шоколада? Его употреблять действительно можно, но после тренировки и немножко.

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