Не на голодный желудок: Перед тренировкой есть можно и даже нужно

Прием пищи не желателен менее, чем за 30 минут до тренировки. При этом если цель ваших физических занятий — сбросить вес, то в идеале перекус должен состоять из низкокалорийных овощей. Лучше, если они приготовлены на пару — к примеру, кабачки, огурцы, морковь или спаржа. Также пойдет на пользу употребление в пищу куриной грудки, нежирной рыбы и орехов (грецкие, кешью, фундук и миндаль).