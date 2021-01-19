Волонтеры выложили видео с помещением в Казани, в котором держали рабов-инвалидов

После пожара в частном пансионате в поселке Боровский журналисты издания nashgorod.ru изучили, как проверяют пожарную безопасность в Тюмени. Выяснилось, что надзорные органы провели очень поверхностную проверку, закрыв глаза на многочисленные нарушения. Примечательно, что в 2019 году плановые проверки вообще не проводились, а в прошлом году их провели всего пять. Из них одна завершилась вынесением постановления об устранении недостатков противопожарной безопасности.