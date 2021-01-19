Волонтеры выложили видео с помещением в Казани, в котором держали рабов-инвалидов

Posted 19 января 2021, 12:09
Published 19 января 2021, 12:09
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
Татарстан
Волонтеры выложили видео с помещением в Казани, в котором граждане Молдавии держали инвалидов-рабов, пишет inkazan.ru. Люди жили в барачных условиях, а за неповиновение хозяевам их регулярно избивали. Инвалидов заставляли попрошайничать.
Омская область
Омичам потребовались массовые госпитализации в кардиодиспансер из-за долгих новогодних праздников и резких перепадов температур. Как пишет gorod55.ru, у многих людей наблюдаются тахикардия, головокружение, слабость, нехватка воздуха и чувство сжатия в груди. Местных жителей встревожила очередь из “скорых” в центре города. В местном Минздраве пояснили, что из-за COVID-19 скорость принятия пациентов с такими симптомами возросла.
Оренбургская область
В Бузулуке Оренбургской области порыв трубы в многоквартирном доме привел к провалу пола и трещинам в стенах. Как пишет 56orb.ru, проседание произошло в результате полного затопления квартиры. По словам хозяйки, причину аварии устранили в тот же день, но к составлению акта приступили лишь спустя две недели. При этом выселять из аварийного жилья ее вместе с ребенком отказываются.
Карелия
Число мигрантов резко уменьшилось в Карелии из-за пандемии коронавируса. Как сообщает karelinform.ru, сокращение составило 80%. Если в 2019 году в Карелию въехало 360 тысяч иностранцев, то в прошлом этот показатель сократился до 70 тысяч граждан.
Тюменская область
После пожара в частном пансионате в поселке Боровский журналисты издания nashgorod.ru изучили, как проверяют пожарную безопасность в Тюмени. Выяснилось, что надзорные органы провели очень поверхностную проверку, закрыв глаза на многочисленные нарушения. Примечательно, что в 2019 году плановые проверки вообще не проводились, а в прошлом году их провели всего пять. Из них одна завершилась вынесением постановления об устранении недостатков противопожарной безопасности.
Хабаровский край
В Хабаровском крае добыли почти 23 тонн золота. Как сообщает transsibinfo.com, это четвертый показатель по стране. Налоговые платежи в краевой бюджет от горнодобывающей отрасли составил более 8,5 миллиардов рублей, что на 30% больше, чем в 2020 году.
Ставропольский край
Сход лавины в Домбае, приведший к гибели минимум одного человека, обнажил системные проблемы в работе лавинных служб. Как пишет newstracker.ru, по словам эксперта, у нынешних сотрудников нет актуальных рекомендаций, из-за чего второй раз за сезон происходит трагедия. По его словам, Россия должна соответствовать мировым стандартам и перенимать опыт у более опытных стран.
Челябинская область
Многодетная семья из-за лошадей попала под прицел местной администрации и минсельхоза Челябинской области. Как пишет «Курс дела», женщина начала разводить животных, чтобы прокормить троих детей. Для этого она построила временный хлев, который не понравился соседям - они пожаловались на незаконные постройки в частном дворе. Теперь женщина должна выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
ХМАО
За минувшую неделю в Нижневартовске оштрафованы более 140 человек за нарушение масочного режима и свыше 160 предприятий наказаны за несоблюдение установленных ограничений. Как пишет muksun.fm, родители троих несовершеннолетних получат штрафы за пребывание детей без сопровождения. Пять штрафов получили хозяева общепитов и развлекательных заведений.
Волгоградская область
Прокуратура уличила в служебном подлоге судебного пристава в Волжском. Как пишет novostivolgograda.ru, фальсификация была обнаружена в деле гражданина, обвиняемого в неуплате алиментов. Установлено, что подписи в протоколе допроса и иных следственных действиях выполнены не подозреваемым, а также был искажен ряд фактических обстоятельств дела.
Свердловская область
В аптеках Екатеринбурга отсутствует недорогое средство для астматиков. Как пишет издание tagilcity.ru, стоимость лекарства начинается от 12 рублей. В связи с чем средство от астмы «Эуфиллин» низкорентабельно. Поэтому его производство не планируется в первые три месяца 2021 года.
Башкирия
В Уфе прошел митинг у дома правительства. Жители были возмущены стоимостью услуг на горячую воду и отопление в январе и требовали снижения тарифов. Как пишет Mkset, судя по видео в сети к башкирскому Белому дому пришли более 100 человек.
Нижегородская область
В Нижегородской области из-за оттока трудовых мигрантов некому работать в сферах ЖКХ, строительства и торговли. В сравнении с 2019 годом поток мигрантов сократился почти на 65%, пишет NewsNN .
Удмуртия
В Удмуртии наложили штраф в 1,1 млн рублей на регионального бюджетного застройщика «Престиж». Как пишет udm-info.ru, предприятие незаконно использовала природные недры на территории Салинского заповедника.
Ростовская область
В Ростовской области 47-летняя женщина утопила своего новорожденного внука, пишет rostovgazeta.ru. Она самостоятельно приняла роды у своей дочери, а затем кинула младенца в ведро с водой.
Приморье
В Артеме за ограбление зоомагазина задержали мужчину, пишет vostokmedia.com. Из кассы он украл 700 рублей, которые хотел потратить на алкоголь. Он также забрал с собой клетку с волнистыми попугайчиками - их он планировал подарить своей возлюбленной.
Хакасия
Хакасию впервые за три года признали регионом с высокой прозрачностью госзакупок. Как сообщает newkhakasiya.online, в регионе функционирует электронный магазин, который позволяет заключать контракты в прозрачной и конкурентной среде. В 2020 году на этом ресурсе было размещено 1536 закупок, заключено 939 контрактов на сумму более 73 млн рублей.
Сибирь
Около 10 новосибирских школ продлят учебный год из-за коронавируса. Как пишет atas.info, пока известно, что учебные заведения планируют продлить учебу на 5-10 дней. Но выпускников 9 и 11 классов это не коснется. Точный список школ, в которых учебный год продлят, будет составлен в апреле 2021 года.