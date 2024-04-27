newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 апреля, 09:32

Published 27 апреля, 09:32

Modified 9 сентября, 22:23

Updated 9 сентября, 22:23

В новом фильме Тарантино соберет своих старых персонажей в одну мультивселенную

27 апреля 2024, 09:32
Режиссер и актер Квентин Тарантино работает над сценарием своего десятого фильма «Кинокритик». Его посетила идея создать единую мультивселенную, в которой будут присутствовать все культовые персонажи из его предыдущих кинокартин. Такой информацией поделился The Hollywood Reporter.

Как пишет peopletalk.ru, работа над сценарием идет сложно, так как Тарантино уже несколько раз корректировал первоначальную идею фильма и отодвигал производство кинокартины на более поздние сроки. Его коллеги обращают внимание, что с создателем «Криминального чтива» и дилогии «Убить Билла» такой затяжной творческий кризис произошел в первый раз.

Ранее стало известно, что Тарантино планировал сотрудничать при производстве фильма с кинокомпанией Sony Pictures, но затем отменил свои планы, ссылаясь на то, что «не каждый фильм должен быть снят». Однако кинокомпания все равно рассматривает возможность такого сотрудничества, если американский кинорежиссер вернется к своей идее.

#Общество
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика