В новом фильме Тарантино соберет своих старых персонажей в одну мультивселенную

Как пишет peopletalk.ru, работа над сценарием идет сложно, так как Тарантино уже несколько раз корректировал первоначальную идею фильма и отодвигал производство кинокартины на более поздние сроки. Его коллеги обращают внимание, что с создателем «Криминального чтива» и дилогии «Убить Билла» такой затяжной творческий кризис произошел в первый раз.