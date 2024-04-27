В новом фильме Тарантино соберет своих старых персонажей в одну мультивселенную

Posted 27 апреля, 09:32
Published 27 апреля, 09:32
Modified 9 сентября, 22:23
Updated 9 сентября, 22:23
Как пишет peopletalk.ru, работа над сценарием идет сложно, так как Тарантино уже несколько раз корректировал первоначальную идею фильма и отодвигал производство кинокартины на более поздние сроки. Его коллеги обращают внимание, что с создателем «Криминального чтива» и дилогии «Убить Билла» такой затяжной творческий кризис произошел в первый раз.
Ранее стало известно, что Тарантино планировал сотрудничать при производстве фильма с кинокомпанией Sony Pictures, но затем отменил свои планы, ссылаясь на то, что «не каждый фильм должен быть снят». Однако кинокомпания все равно рассматривает возможность такого сотрудничества, если американский кинорежиссер вернется к своей идее.
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