Netflix презентовал трейлер к фантастической драме «Атлас» с Дженнифер Лопес

Знаменитость предстала на экране в роли дата-аналитика Атлас Шеперд, которая не может довериться ни одному человеку и даже искусственному интеллекту. Но по мере развития истории ей придется взаимодействовать с ИИ, чтобы отыскать беглого робота, с которым она связана таинственным прошлым. Расследование главной героини развивается непредсказуемо, и в итоге ей приходится пересилить свое недоверие для спасения человечества.