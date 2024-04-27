Netflix презентовал трейлер к фантастической драме «Атлас» с Дженнифер Лопес

Posted 27 апреля, 09:25
Published 27 апреля, 09:25
Modified 9 сентября, 22:22
Updated 9 сентября, 22:22
Знаменитость предстала на экране в роли дата-аналитика Атлас Шеперд, которая не может довериться ни одному человеку и даже искусственному интеллекту. Но по мере развития истории ей придется взаимодействовать с ИИ, чтобы отыскать беглого робота, с которым она связана таинственным прошлым. Расследование главной героини развивается непредсказуемо, и в итоге ей приходится пересилить свое недоверие для спасения человечества.
Помимо Лопес, в фантастической драме можно увидеть Симу Лю («Шан-Чи»), Стерлинга К. Брауна («Американское чтиво»), Марка Стронга («Игра в имитацию»). Фильм срежиссировал Брэд Пейтон. Кинопоказ с субтитрами на русском языке начнется в последнюю неделю мая.
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