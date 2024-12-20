Анджелина Джоли выучила французский язык ради фильма «Стежки»

Posted 20 декабря, 09:55
Published 20 декабря, 09:55
Modified 20 декабря, 09:57
Updated 20 декабря, 09:57
Портал peopletalk.ru сообщает, что Анджелина Джоли уже во всю готовится к своей роли в фильме «Стежки», посвященном индустрии высокой моды. Она подошла к работе со свойственным ей усердием. Для данной роли она выучила французский язык и теперь свободно на нём говорит.
По информации издания Daily Mail, новый фильм, режиссером которого выступит Анна Винокур, будет сниматься сразу на двух языках — английском и французском. У голливудской звезды уже был опыт использования французского в психологическом триллере «Забирая жизни». Однако в картине есть всего пара фраз на этом языке. В новом фильме Джоли придется дублировать все свои реплики.
Детали сюжета «Стежков» пока держатся в секрете. Известно лишь, что картина будет посвящена миру высокой моды и покажет Неделю моды в Париже. Производством фильма займется французская компания CG Cinema, подарившая миру мюзикл «Аннет».
Анджелина Джоли уже не в первый раз в сжатые сроки овладевает каким-либо навыком. Так для роли оперной певицы в байопике «Мария», где ей пришлось исполнять некоторые партии, голливудская звезда семь месяцев занималась с педагогом по вокалу Эриком Ветро. Он похвалил прогресс актрисы и отметил, что никогда в своей карьере не видел такого прогресса за столь короткий период.