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Posted 20 декабря, 09:55

Published 20 декабря, 09:55

Modified 20 декабря, 09:57

Updated 20 декабря, 09:57

Анджелина Джоли выучила французский ради нового фильма о высокой моде

Анджелина Джоли выучила французский язык ради фильма «Стежки»

20 декабря 2024, 09:55
Фото: kinopoisk.ru/. Анджелина Джоли выучила французский ради нового фильма о высокой моде
Актриса полностью погружается в роль и осваивает перед съемками некоторые интересные навыки.

Портал peopletalk.ru сообщает, что Анджелина Джоли уже во всю готовится к своей роли в фильме «Стежки», посвященном индустрии высокой моды. Она подошла к работе со свойственным ей усердием. Для данной роли она выучила французский язык и теперь свободно на нём говорит.

По информации издания Daily Mail, новый фильм, режиссером которого выступит Анна Винокур, будет сниматься сразу на двух языках — английском и французском. У голливудской звезды уже был опыт использования французского в психологическом триллере «Забирая жизни». Однако в картине есть всего пара фраз на этом языке. В новом фильме Джоли придется дублировать все свои реплики.

Детали сюжета «Стежков» пока держатся в секрете. Известно лишь, что картина будет посвящена миру высокой моды и покажет Неделю моды в Париже. Производством фильма займется французская компания CG Cinema, подарившая миру мюзикл «Аннет».

Анджелина Джоли уже не в первый раз в сжатые сроки овладевает каким-либо навыком. Так для роли оперной певицы в байопике «Мария», где ей пришлось исполнять некоторые партии, голливудская звезда семь месяцев занималась с педагогом по вокалу Эриком Ветро. Он похвалил прогресс актрисы и отметил, что никогда в своей карьере не видел такого прогресса за столь короткий период.

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#Андрей Степанов#Общество#Знаменитости#Кино
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