Анджелина Джоли выучила французский язык ради фильма «Стежки»

Анджелина Джоли уже не в первый раз в сжатые сроки овладевает каким-либо навыком. Так для роли оперной певицы в байопике «Мария», где ей пришлось исполнять некоторые партии, голливудская звезда семь месяцев занималась с педагогом по вокалу Эриком Ветро. Он похвалил прогресс актрисы и отметил, что никогда в своей карьере не видел такого прогресса за столь короткий период.