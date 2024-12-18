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Posted 18 декабря, 18:30

Published 18 декабря, 18:30

Modified 18 декабря, 18:30

Updated 18 декабря, 18:30

еонардо ДиКаприо подарил матери бриллиантовое ожерелье

ДиКаприо подарит матери на рождество экологически чистое бриллиантовое ожерелье

18 декабря 2024, 18:30
Фото: Изображение Midjourney. еонардо ДиКаприо подарил матери бриллиантовое ожерелье
Актер был замечен в ювелирном магазине в Лос-Анджелесе за выбором бриллиантового ожерелья для матери.

Портал peopletalk.ru сообщает, что актер Леонардо ДиКаприо приготовил для своей матери, с которой недавно отдыхал в Мексике, подарок на рождество. Обладатель «Оскара» был замечен в ювелирном магазине VRAI в Лос-Анджелесе, где выбирал бриллиантовое ожерелье для своей матери.

Источник издания People сообщает, что ДиКаприо хотел, чтобы сюрприз для его матери Ирмелин выглядел идеально и поэтому долго рассматривал два варианта украшения. Добавим, что актер является одним из инвесторов компании, в магазине которой он покупал ювелирные изделия, а стоимость ожерелий от данного бренда составляет от нескольких сотен до 59 тысяч долларов.

Компания VRAI известна своим бережным отношением к экологии. Она является первым в мире сертифицированным производителем ювелирных украшений с нулевым уровнем выбросов. Бриллианты для украшений выращиваются в специальных лабораториях, так как компания выступает против добычи ископаемых. На производствах используются только возобновляемые источники энергии.

Леонардо ДиКаприо узнал о проблемах, с которыми связана добыча алмазов, после роли в фильме «Кровавый алмаз», вышедшем в 2006 году. Фильм, посвященный гражданской войне в Сьерра-Леоне, принес голливудской звезде номинацию на «Оскар». Так как актер активно выступает за сохранение окружающей среды, он в 2013 вложил свои средства в компанию, которая изготавливает алмазы лабораторным путем.

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