ДиКаприо подарит матери на рождество экологически чистое бриллиантовое ожерелье

Источник издания People сообщает, что ДиКаприо хотел, чтобы сюрприз для его матери Ирмелин выглядел идеально и поэтому долго рассматривал два варианта украшения. Добавим, что актер является одним из инвесторов компании, в магазине которой он покупал ювелирные изделия, а стоимость ожерелий от данного бренда составляет от нескольких сотен до 59 тысяч долларов.