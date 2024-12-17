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Posted 17 декабря, 06:00

Published 17 декабря, 06:00

Modified 17 декабря, 06:00

Updated 17 декабря, 06:00

Сара Мишель Геллар готова вернуться к роли истребительницы вампиров

Сара Мишел Геллар может вернуться к роли «Баффи — истребительницы вампиров»

17 декабря 2024, 06:00
Фото: Кадр из сериала «Баффи — истребительница вампиров». Сара Мишель Геллар готова вернуться к роли истребительницы вампиров
Актриса заявила, что вселенная, созданная Джоссом Уидоном, имеет потенциал для развития и истории не нужен ремейк.

Портал peopletalk.ru сообщает, что Сара Мишель Геллар заявила о своей готовности вернуться к роли истребительницы вампиров, которую она сыграла в сериале «Баффи — истребительница вампиров», который шел на телеэкранах с 1997 по 2003 годы. Ранее она отказывалась от любого участия в проектах по данной вселенной.

Об этом голливудская актриса рассказала в рамках одного из телешоу. Геллар сообщила, что пересмотрела свои взгляды на роль в сериале, закончившемся в 2003 году, её побудило участие в сериале «Декстер: Первородный грех». Она рассказала, что считала историю Баффи Самерс завершенной. Однако продолжения «Секса в большом городе» и «Декстера» показали, что существуют способы продолжить франшизу.

Сара высказала мнение, что франшизе не нужен ремейк, так как вселенная, созданная Джоссом Уидоном, имеет потенциал для развития различных сюжетов. Также актриса признала, что хоть и выглядит молодо для своих 47 лет, на юную девушку, которой её героиня была показана в сериале, она уже не похожа.

Сериал «Баффи — истребительница вампиров», выходил на экраны с 1997 по 2003 годы. Он является ремейком картины, вышедшей в 1992 году, но не имевшем особо успеха. За это время вышло семь сезонов сериала, после чего создатели решили закончить проект. История была продолжена в спин-оффе «Ангел», последний сезон которого вышел уже после завершения основного сериала, и в серии комиксов. Примечательно, что Геллар отказалась от участия в финальном сезоне «Ангела» и от озвучивания своей героини в анимированном комиксе. Помимо Сары Мишель Геллар в сериале сыграли Элисон Ханниган, Дэвид Бореаназ, Николас Брендон и Сэт Грин.

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#Андрей Степанов#Общество#Знаменитости#Кино
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