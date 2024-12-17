Сара Мишел Геллар может вернуться к роли «Баффи — истребительницы вампиров»

Сериал «Баффи — истребительница вампиров», выходил на экраны с 1997 по 2003 годы. Он является ремейком картины, вышедшей в 1992 году, но не имевшем особо успеха. За это время вышло семь сезонов сериала, после чего создатели решили закончить проект. История была продолжена в спин-оффе «Ангел», последний сезон которого вышел уже после завершения основного сериала, и в серии комиксов. Примечательно, что Геллар отказалась от участия в финальном сезоне «Ангела» и от озвучивания своей героини в анимированном комиксе. Помимо Сары Мишель Геллар в сериале сыграли Элисон Ханниган, Дэвид Бореаназ, Николас Брендон и Сэт Грин.