Джим Керри рассказал, почему вернулся в кино

Керри в интервью изданию Comicbook пояснил, что когда говорил об уходе из кино, то имел в виду необходимость восстановить ресурсы. Он отметил, что когда есть хорошая команда, с которой хочется работать, то ни к чему отказываться от подобных предложений. Поэтому его возвращение в кино не связано с финансовой стороной. Актер добавил, что не в чем нельзя быть уверенным, и, возможно, он вернулся ради гонорара. «Кто знает, может быть я вся проиграл?» сыронизировал комик.