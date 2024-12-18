Джим Керри рассказал, почему вернулся в кино

Posted 18 декабря, 17:24
Published 18 декабря, 17:24
Modified 18 декабря, 17:26
Updated 18 декабря, 17:26
Портал peopletalk.ru сообщает, что Джим Керри прокомментировал свое возвращение в кино, после того, как он уже заявлял о том, что собирается уйти на заслуженный отдых. Голливудский актер отметил, что никогда однозначно свой уход не рассматривал. Он также рассказал, что уйти из мира шоу-бизнеса не так просто, как кажется.
Керри в интервью изданию Comicbook пояснил, что когда говорил об уходе из кино, то имел в виду необходимость восстановить ресурсы. Он отметил, что когда есть хорошая команда, с которой хочется работать, то ни к чему отказываться от подобных предложений. Поэтому его возвращение в кино не связано с финансовой стороной. Актер добавил, что не в чем нельзя быть уверенным, и, возможно, он вернулся ради гонорара. «Кто знает, может быть я вся проиграл?» сыронизировал комик.
Джим Керри принял участие в новом фильме, основанном на серии игр «Соник» про быстрого ёжика, в котором сыграл доктора Роботника, главного антагониста серии. Ранее своё решение вернуться к данной роли Керри объяснял своим финансовым состоянием. За два года, которые актер провел на пенсии, его сбережения заметно уменьшились.
«Соник 3 в кино» увидит свет 20 декабря текущего года. Она станет прямым продолжением второй части, вышедшей на большие экраны в 2022 году. Помимо Джима Керри в проекте примут участие Идрис Эльба и Киану Ривз, озвучившие ехидну Наклза и ежа Шэдоу соответственно.