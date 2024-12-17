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Posted 17 декабря, 07:00

Published 17 декабря, 07:00

Modified 17 декабря, 07:00

Updated 17 декабря, 07:00

Гоша Куценко мог сняться в фильме Тарантино «Бесславные ублюдки»

Гоша Куценко мог сыграть в двух фильмах с Брэдом Питтом

17 декабря 2024, 07:00
Фото: кадр из фильма «Бесславные ублюдки». Гоша Куценко мог сняться в фильме Тарантино «Бесславные ублюдки»
Актер сначала не успел на самолет с Тарантино, а позже не смог выучить текст для проб.

Портал StarHit сообщает, что российский актер Гоша Куценко мог сняться в нескольких голливудских фильмов, главные роли в которых играл Брэд Питт. Однако, ему это не удалось.

Актер стал гостем «Шоу Воли», где он вместе с Полиной Максимовой представил новогодний фильм «Совсем ошалели». Он также прокомментировал слух о том, что мог сыграть в одном фильме с Брэдом Питтом. По словам Куценко, такая возможность действительно была. Однажды в Исландии, куда Гоша направлялся на концерт со своей группой, во время новогодних праздников с 2007 на 2008 год, он встретил в бизнес-зале аэропорта Квентина Тарантино. Он уже был знаком с ним после Московского кинофестиваля, который голливудский режиссер посетил в 2003 году. Тарантино узнал Куценко и рассказал ему о своих творческих планах. Тогда режиссер планировал снимать картину «Бесславные ублюдки». По его словам, в фильме должен был появиться русский персонаж. Однако, в итоге знаменитый режиссер улетел без Куценко и его группы. Несмотря на слова Тарантино, в финальной версии картины русских персонажей нет.

Второй шанс представился ему позже. Куценко отметил, что мог бы сыграть в картине «Война миров Z», где Питт также сыграл главную роль. Российский актер получит текст, но не смог его выучить, поэтому у него не получилось записать пробы. В итоге место Куценко занял Константин Хабенский, однако его персонажа из финальной версии картины вырезали.

Обе картины стали хитами проката. «Бесславным ублюдкам» удалось собрать кассу в 324 миллиона долларов, а «Война миров Z» в мировом прокате заработала более 540 миллионов долларов.

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#Андрей Степанов#Общество#Знаменитости#Кино#Актер
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