Гоша Куценко мог сыграть в двух фильмах с Брэдом Питтом

Актер стал гостем «Шоу Воли», где он вместе с Полиной Максимовой представил новогодний фильм «Совсем ошалели». Он также прокомментировал слух о том, что мог сыграть в одном фильме с Брэдом Питтом. По словам Куценко, такая возможность действительно была. Однажды в Исландии, куда Гоша направлялся на концерт со своей группой, во время новогодних праздников с 2007 на 2008 год, он встретил в бизнес-зале аэропорта Квентина Тарантино. Он уже был знаком с ним после Московского кинофестиваля, который голливудский режиссер посетил в 2003 году. Тарантино узнал Куценко и рассказал ему о своих творческих планах. Тогда режиссер планировал снимать картину «Бесславные ублюдки». По его словам, в фильме должен был появиться русский персонаж. Однако, в итоге знаменитый режиссер улетел без Куценко и его группы. Несмотря на слова Тарантино, в финальной версии картины русских персонажей нет.