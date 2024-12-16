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Posted 16 декабря, 12:34

Published 16 декабря, 12:34

Modified 16 декабря, 12:47

Updated 16 декабря, 12:47

Владислав Бакальчук анонсировал биографический фильм о Wildberries

Владислав Бакальчук анонсировал биографический фильм о Wildberries

16 декабря 2024, 12:34
Фото: 1MI.
В России начались работы над созданием биографического фильма о компании Wildberries. Этот проект предложил Владислав Бакальчук, один из основателей платформы, который будет выполнять функции продюсера.

Бакальчук считает, что история Wildberries наполнена увлекательными событиями, которые могут стать отличным материалом для кино: она включает как успехи, так и сложности, любовные испытания, кризисы и конфликты. Об этом пишет информирует «Общественная служба новостей».

В данный момент осуществляется подача заявки на получение финансирования от Федерального фонда поддержки национального кинематографа. На сегодняшний день имена режиссера и актеров остаются тайной.

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#Вадим Назаров#Общество#Знаменитости#Кино
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