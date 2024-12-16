Владислав Бакальчук анонсировал биографический фильм о Wildberries

Posted 16 декабря, 12:34
Published 16 декабря, 12:34
Modified 16 декабря, 12:47
Updated 16 декабря, 12:47
Бакальчук считает, что история Wildberries наполнена увлекательными событиями, которые могут стать отличным материалом для кино: она включает как успехи, так и сложности, любовные испытания, кризисы и конфликты. Об этом пишет информирует «Общественная служба новостей».
В данный момент осуществляется подача заявки на получение финансирования от Федерального фонда поддержки национального кинематографа. На сегодняшний день имена режиссера и актеров остаются тайной.