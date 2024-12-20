Джеймс и Оливер Фелпс поделились мнением о шоу «Гарри Поттер: Волшебники выпечки»

Джеймс в беседе с изданием People отметил, что съемки были несколько странными. Дело в том, что на братьев нахлынули воспоминания о работе над фильмами о Гарри Поттере. Наиболее ярким для него стал четвертый фильм, где они с братом по сюжету выпили старящее зелье и превратились в стариков. Актер добавил, что в голове в эти моменты мелькали многие воспоминания. Он сравнил это состояние с тем, как будто вернулся в свою школу через много лет.