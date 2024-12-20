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Posted 20 декабря, 08:00

Published 20 декабря, 08:00

Modified 20 декабря, 08:00

Updated 20 декабря, 08:00

Джеймс и Оливер Фелпс рассказали о впечатлениях от кулинарного шоу по «Гарри Поттеру»

Джеймс и Оливер Фелпс поделились мнением о шоу «Гарри Поттер: Волшебники выпечки»

20 декабря 2024, 08:00
Фото: фрагмент шоу. Джеймс и Оливер Фелпс рассказали о впечатлениях от кулинарного шоу по «Гарри Поттеру»
Актеры, сыгравшие в волшебной франшизе близнецов Уизли, рассказали, как чувствовали себя на съемках кулинарного шоу.

Портал peopletalk.ru сообщает, что Джеймс и Оливер Фелпс, сыгравшие близнецов Уизли в экранизации серии книг о Гарри Поттере, рассказали свои впечатления от съемок кулинарного шоу «Гарри Поттер: Волшебники выпечки», ведущими которого они стали. Съемки проекта проходили в декорациях кинофильмов о мальчике, который выжил. Одной из локаций стал большой зал Хогварста. По условиям шоу команды поваров должны были приготовить блюда, вдохновленные историей о юном волшебнике.

Джеймс в беседе с изданием People отметил, что съемки были несколько странными. Дело в том, что на братьев нахлынули воспоминания о работе над фильмами о Гарри Поттере. Наиболее ярким для него стал четвертый фильм, где они с братом по сюжету выпили старящее зелье и превратились в стариков. Актер добавил, что в голове в эти моменты мелькали многие воспоминания. Он сравнил это состояние с тем, как будто вернулся в свою школу через много лет.

Помимо братьев Фелпс в кулинарном шоу были замечены и другие актеры из фильмов о юном волшебнике. Так среди членов жюри были замечены Бони Райт (экранная Джинни Уизли), Уорвик Дэвис (профессор Флитвик) и Эванна Линч (Полумна Лавгуд).

Помимо восьми фильмов про Гарри Поттера, имеют несколько ролей короткометражных фильмах и роли Чарльза и Бена в картине «Прошлой ночью в Сохо». Также братья болеют за разные футбольные команды из их родного Бирмингема. Оливер предпочитает «Астон Виллу», а Джеймс — «Бирмингем Сити».

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