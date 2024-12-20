Евгений Цыганов сыграет Глебски в экранизации повести «Отель „У погибшего альпиниста“

Posted 20 декабря, 06:00
Published 20 декабря, 06:00
Modified 20 декабря, 06:00
Updated 20 декабря, 06:00
Портал pepoletalk.ru. со ссылкой на Telegram-канал «Марс Медиа», сообщает, что Евгений Цыганов, известный по новой экранизации «Мастера и Маргариты» и телесериалу «Оттепель», был выбран в качестве исполнителя роли полицейского инспектора Петера Глебски в новом фильме по мотивам повести «Отель „У погибшего альпиниста“ братьев Стругацких, изданной в 1970 году.
Присоединение Цыганова к проекту прокомментировал Александр Домогаров-младший, режиссер будущей картины. Он отметил, что Цыганов является одним из немногих актеров, которые смогут сыграть столь сложного персонажа как Глебски. Режиссер также назвал участие актера в проекте большой удачей для фильма. Он пояснил, что полицейский инспектор является каркасом истории и для картины его личная арка была расширена.
Сообщается, что съемки картины начнутся уже в начале 2025 года. В данный момент проект находится на заключительных этапах подготовки. Ранее сообщалось, что роль Глебски предлагали Константину Хабенскому, однако актер от неё отказался.
Повесть «Отель „У погибшего альпиниста“ увидела свет в 1970-м году. Она представляет собой эксперимент фантастов, которые попытались написать детектив. Сами Стругацкие позже отмечали, что эксперимент вышел неудачным, однако в итоге повесть получилась достаточно увлекательной. Произведение имеет две польские экранизации 1976 и 1993 годов, а также советскую версию, вышедшую на экраны в 1979 году.