Евгений Цыганов сыграет Глебски в экранизации повести «Отель „У погибшего альпиниста“

Повесть «Отель „У погибшего альпиниста“ увидела свет в 1970-м году. Она представляет собой эксперимент фантастов, которые попытались написать детектив. Сами Стругацкие позже отмечали, что эксперимент вышел неудачным, однако в итоге повесть получилась достаточно увлекательной. Произведение имеет две польские экранизации 1976 и 1993 годов, а также советскую версию, вышедшую на экраны в 1979 году.