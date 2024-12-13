Педагог Джоли по вокалу прокомментировал её пение в фильме «Мария»

Самым лучшим моментом обучения педагог назвал день, когда актриса исполнила O mio babbino caro — арию сопрано из оперы 1918 года «Джанни Скикки». В тот момент он понял, что у Джоли всё получится и она идеальная кандидатка на данную роль. Ветро признался, что Мария Каллас является одной из его любимых оперных певиц, поэтому он был тронут тем, как Анджелина Джоли спела в фильме.