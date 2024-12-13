Педагог Джоли по вокалу прокомментировал её пение в фильме «Мария»

Posted 13 декабря, 10:36
Published 13 декабря, 10:36
Modified 13 декабря, 10:38
Updated 13 декабря, 10:38
Портал peopletalk.ru сообщает, что Анджелина Джоли в рамках подготовки к роли оперной певицы в биографическом фильме «Мария» около семи месяцев занималась с педагогом по вокалу Эриком Ветро, который раньше работал с Арианой Гранде. Это позволило актрисе самой исполнить некоторые партии в фильме.
Ветро дал интервью изданию People, в котором достаточно высоко оценил прогресс голливудской актрисы. Он отметил, что никогда не видел подобных успехов, достигнутых за столь короткое время. По его словам, Джоли стеснялась собственного голоса. Однако, звезда была настроена решительно и желание самой исполнить оперные партии пересилило те моменты, которые могли помешать ей.
Самым лучшим моментом обучения педагог назвал день, когда актриса исполнила O mio babbino caro — арию сопрано из оперы 1918 года «Джанни Скикки». В тот момент он понял, что у Джоли всё получится и она идеальная кандидатка на данную роль. Ветро признался, что Мария Каллас является одной из его любимых оперных певиц, поэтому он был тронут тем, как Анджелина Джоли спела в фильме.
Режиссер картины Пабло Ларраин отмечал, что голос актрисы в картине был смешан с голосом Каллас. По его словам, иногда зрители могли услышать лишь процент голоса Джоли, иногда пять, а в некоторых сценах до сорока процентов.