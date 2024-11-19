Виктория Дайнеко высказала свое мнение о больших гонорарах артистов

Posted 19 ноября, 09:12
Published 19 ноября, 09:12
Modified 19 ноября, 09:14
Updated 19 ноября, 09:14
Певица Виктория Дайнеко посетила премьеру фильма «Великая», где у артистки спросили, что она думает о высоких гонорарах своих коллег. Дайнеко отметила, что рада за тех артистов, которые высоко себя оценивают и получают большие деньги за выступление на различных мероприятиях. Об этом сообщает портал peopletalk.ru.
Виктория подчеркнула, что оценивать артистов практически невозможно. Она также признала, что, если график у артиста очень плотный, то он может поднять ганорар, чтобы разрядить его и найти время для выступления, если заказчики действительно готовы оплатить эту сумму, чтобы увидеть его на своем мероприятии.
Продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием «Страсти» недавно рассказал, что сама победительница пятой «Фабрики звезд» требует за выступление от четырехсот до восьмисот тысяч рублей. Он также отметил, что на Дайнеко есть спрос, и она активно гастролирует.
Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе требует за свое выступление пятнадцать миллионов рублей, а недавно вернувшаяся к гастрольной деятельности Татьяна Овсиенко — семьсот тысяч.