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Posted 19 ноября, 09:12

Published 19 ноября, 09:12

Modified 19 ноября, 09:14

Updated 19 ноября, 09:14

Виктория Дайнеко прокомментировала большие гонорары артистов за выступления

Виктория Дайнеко высказала свое мнение о больших гонорарах артистов

19 ноября 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney. Виктория Дайнеко прокомментировала большие гонорары артистов за выступления
Певица считает, что артисты с очень загруженным графиком имеют право поднимать стоимость выступления, чтобы найти в нем место для какого-либо мероприятия.

Певица Виктория Дайнеко посетила премьеру фильма «Великая», где у артистки спросили, что она думает о высоких гонорарах своих коллег. Дайнеко отметила, что рада за тех артистов, которые высоко себя оценивают и получают большие деньги за выступление на различных мероприятиях. Об этом сообщает портал peopletalk.ru.

Виктория подчеркнула, что оценивать артистов практически невозможно. Она также признала, что, если график у артиста очень плотный, то он может поднять ганорар, чтобы разрядить его и найти время для выступления, если заказчики действительно готовы оплатить эту сумму, чтобы увидеть его на своем мероприятии.

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием «Страсти» недавно рассказал, что сама победительница пятой «Фабрики звезд» требует за выступление от четырехсот до восьмисот тысяч рублей. Он также отметил, что на Дайнеко есть спрос, и она активно гастролирует.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе требует за свое выступление пятнадцать миллионов рублей, а недавно вернувшаяся к гастрольной деятельности Татьяна Овсиенко — семьсот тысяч.

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