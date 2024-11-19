Виктория Дайнеко высказала свое мнение о больших гонорарах артистов

Виктория подчеркнула, что оценивать артистов практически невозможно. Она также признала, что, если график у артиста очень плотный, то он может поднять ганорар, чтобы разрядить его и найти время для выступления, если заказчики действительно готовы оплатить эту сумму, чтобы увидеть его на своем мероприятии.