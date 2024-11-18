Лиза Моряк поделилась новостью о скором пополнении в семье

Posted 18 ноября, 13:02
Published 18 ноября, 13:02
Modified 18 ноября, 13:13
Updated 18 ноября, 13:13
В своих аккаунтах в соцсетях пара выложила видеозаписи со съемок и отметила, что в связи с подготовкой к новому сезону им придется временно отложить другие дела. Об этом информирует «Общественная служба новостей».
«Для одного секрета нужны двое, но есть секреты, которыми хочется делиться. Быть мамой и папой — это большое счастье и большая ответственность, к которой мы готовы и от которой получаем большое наслаждение. Все успехи, победы и любовь приобретают более глубокий смысл, когда рядом есть дети. Ждем, когда ты появишься на свет, наш уже любимый малыш», — написала актриса.
Лиза и Сарик официально зарегистрировали свой брак в ноябре 2022 года. Актриса рассказала, что Андреасян сделал ей предложение руки и сердца в романтической обстановке — режиссер пригласил ее на воздушную прогулку и подарил кольцо, признавшись в любви. 19 февраля прошлого года пара стала родителями дочки, которую назвали Элизабет.