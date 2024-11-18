newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 13:02

Published 18 ноября, 13:02

Modified 18 ноября, 13:13

Updated 18 ноября, 13:13

Лиза Моряк. Фрагмент видео «24 часа с Лизой Моряк».

Лиза Моряк поделилась новостью о скором пополнении в семье

18 ноября 2024, 13:02
Фото: vk.com/video-203493283_456245873. Лиза Моряк. Фрагмент видео «24 часа с Лизой Моряк».
Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян с радостью поделились новостью о том, что ожидают пополнения в семье. Информация о беременности стала известна им в процессе их совместной работы над новым проектом Андреасяна.

В своих аккаунтах в соцсетях пара выложила видеозаписи со съемок и отметила, что в связи с подготовкой к новому сезону им придется временно отложить другие дела. Об этом информирует «Общественная служба новостей».

«Для одного секрета нужны двое, но есть секреты, которыми хочется делиться. Быть мамой и папой — это большое счастье и большая ответственность, к которой мы готовы и от которой получаем большое наслаждение. Все успехи, победы и любовь приобретают более глубокий смысл, когда рядом есть дети. Ждем, когда ты появишься на свет, наш уже любимый малыш», — написала актриса.

Лиза и Сарик официально зарегистрировали свой брак в ноябре 2022 года. Актриса рассказала, что Андреасян сделал ей предложение руки и сердца в романтической обстановке — режиссер пригласил ее на воздушную прогулку и подарил кольцо, признавшись в любви. 19 февраля прошлого года пара стала родителями дочки, которую назвали Элизабет.

Читайте также:
Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс готовится стать мамой во второй разМодель Жизель Бундхен рассказала о пищевых предпочтениях после беременностиПевица Жасмин заявила, что фактически у нее четверо детей
#Вадим Назаров#Знаменитости#Семья#Беременность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика