Певица Жасмин заявила, что фактически у нее четверо детей

Posted 25 октября, 18:38
Published 25 октября, 18:38
Modified 25 октября, 18:47
Updated 25 октября, 18:47
Как сообщает www.gazeta.ru, таким образом артистка считает, что у нее не трое детей, а четверо.
Звезда пожаловалась, что подвергалась критике в соцсетях, где комментаторы называли ее злой свекровью, и заявила, что на самом деле она чуткая и внимательная по отношению к невестке.
Жасмин и Ева настолько сблизились еще до свадьбы, что даже до вступления в брак Хачатурян начала называть певицу мамой.
Теперь новоиспеченная свекровь надеется, что молодожены осчастливят ее новостью о внуках. Она не загадывает, кто родится — мальчик или девочка, но больше мечтает о внучке.
Старший наследник певицы Михаил Семендуев полгода назад сочетался браком с экс-фигуристкой Евой Хачатурян, которая на данный момент делает первые шаги в карьере журналиста. Молодой человек тайно сделал предложение руки и сердца своей девушке, а позже поделился радостной новостью с матерью и отчимом, предпринимателем Иланом Шором.
Михаил появился на свет в браке Жасмин с бизнесменом Вячеславом Семендуевым. Пара оформила развод в 2006 году. В 2011 года певица стала женой Илана Шора. Сейчас супруги воспитывают 12-летнюю Маргариту и 8-летнего Мирона.