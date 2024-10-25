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Posted 25 октября, 18:38

Published 25 октября, 18:38

Modified 25 октября, 18:47

Updated 25 октября, 18:47

Жасмин

Певица Жасмин заявила, что фактически у нее четверо детей

25 октября 2024, 18:38
Фото: vk.com/jasmin.official
Жасмин
Певица Жасмин заявила, что у нее сложились настолько теплые и доверительные отношения с невесткой, бывшей фигуристкой Евой Хачатурян, что она по праву может считать ее своей дочерью.

Как сообщает www.gazeta.ru, таким образом артистка считает, что у нее не трое детей, а четверо.

Звезда пожаловалась, что подвергалась критике в соцсетях, где комментаторы называли ее злой свекровью, и заявила, что на самом деле она чуткая и внимательная по отношению к невестке.

Жасмин и Ева настолько сблизились еще до свадьбы, что даже до вступления в брак Хачатурян начала называть певицу мамой.

Теперь новоиспеченная свекровь надеется, что молодожены осчастливят ее новостью о внуках. Она не загадывает, кто родится — мальчик или девочка, но больше мечтает о внучке.

Старший наследник певицы Михаил Семендуев полгода назад сочетался браком с экс-фигуристкой Евой Хачатурян, которая на данный момент делает первые шаги в карьере журналиста. Молодой человек тайно сделал предложение руки и сердца своей девушке, а позже поделился радостной новостью с матерью и отчимом, предпринимателем Иланом Шором.

Михаил появился на свет в браке Жасмин с бизнесменом Вячеславом Семендуевым. Пара оформила развод в 2006 году. В 2011 года певица стала женой Илана Шора. Сейчас супруги воспитывают 12-летнюю Маргариту и 8-летнего Мирона.

#Марина Никишина#Дети#Знаменитости#Семья
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