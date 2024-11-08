Модель Жизель Бундхен рассказала о пищевых предпочтениях после беременности

Знаменитость рассказала, что наслаждается своим состоянием. Если раньше она предпочитала курицу с рисом, то теперь ей хочется говяжьего стейка с зеленью. В целом Бундхен отметила, что ее тянет на ту еду, которую она ела, когда жила в Бразилии, пишет peopletalk.ru.