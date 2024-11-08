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Posted 8 ноября, 09:01

Published 8 ноября, 09:01

Modified 8 ноября, 09:01

Updated 8 ноября, 09:01

Модель Жизель Бундхен рассказала о пищевых предпочтениях после беременности

Модель Жизель Бундхен рассказала о пищевых предпочтениях после беременности

8 ноября 2024, 09:01
Фото: businessinsider.com.
Жизель Бундхен снова ждет малыша. Модель рассказала об изменении своих пищевых предпочтений во время беременности. Будущей маме сорок четыре года, у нее уже есть двое детей.

Знаменитость рассказала, что наслаждается своим состоянием. Если раньше она предпочитала курицу с рисом, то теперь ей хочется говяжьего стейка с зеленью. В целом Бундхен отметила, что ее тянет на ту еду, которую она ела, когда жила в Бразилии, пишет peopletalk.ru.

Стоит отметить, что деятельность Жизель не ограничивается модельным бизнесом. Она является автором книги по кулинарии и любит готовить. Основные рецепты, которые содержатся в кулинарной книге, вписываются в правила здорового питания. Супермодель призналась, что не всегда придерживалась сбалансированного рациона. Однако после отказа от нездоровой еды ее самочувствие значительно улучшилось.

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#Знаменитости#Звезды#Беременность
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