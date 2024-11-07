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Posted 7 ноября, 15:39

Published 7 ноября, 15:39

Modified 7 ноября, 15:46

Updated 7 ноября, 15:46

Григорий Верник и Полина Денисова

Григорий Верник рассекретил свои отношения со звездой «Папиных дочек»

7 ноября 2024, 15:39
Фото: Екатерина Чеснокова. РИА Новости. Григорий Верник и Полина Денисова
23-летний актер Григорий Верник удивил общественность, явившись на премьеру премии издания ОК! в сопровождении юной спутницы. Речь идет о 20-летней Полине Денисовой, главным успехом которой пока является роль в сериале «Папины дочки».

Как пишет www.gazeta.ru, молодой человек и девушка заигрывали друг с другом и обнимались, не стесняясь окружающих.

Григорий Верник — сын актера Игоря Верника и журналистки Марии Верник. Отношения супругов продолжались до 2009 года. Григорий имеет красный диплом как выпускник Школы-студии МХАТ. Получив образование, он начал трудиться в составе труппы Московского драматического театра на Малой Бронной.

На сегодняшний день юноша имеет внушительный опыт работы в киноиндустрии: зрители могли запомнить его по главной роли в проекте Евгения Стычкина «Игры», благодаря появлению в сериале «Цикады» и в кинокартине «Кентавр». В общей сложности в копилке Верника-младшего свыше 30 проектов.

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#Марина Никишина#Знаменитости#Отношения
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