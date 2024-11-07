Григорий Верник рассекретил свои отношения со звездой «Папиных дочек»

Posted 7 ноября, 15:39
Published 7 ноября, 15:39
Modified 7 ноября, 15:46
Updated 7 ноября, 15:46
Как пишет www.gazeta.ru, молодой человек и девушка заигрывали друг с другом и обнимались, не стесняясь окружающих.
Григорий Верник — сын актера Игоря Верника и журналистки Марии Верник. Отношения супругов продолжались до 2009 года. Григорий имеет красный диплом как выпускник Школы-студии МХАТ. Получив образование, он начал трудиться в составе труппы Московского драматического театра на Малой Бронной.
На сегодняшний день юноша имеет внушительный опыт работы в киноиндустрии: зрители могли запомнить его по главной роли в проекте Евгения Стычкина «Игры», благодаря появлению в сериале «Цикады» и в кинокартине «Кентавр». В общей сложности в копилке Верника-младшего свыше 30 проектов.