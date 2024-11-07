Григорий Верник рассекретил свои отношения со звездой «Папиных дочек»

На сегодняшний день юноша имеет внушительный опыт работы в киноиндустрии: зрители могли запомнить его по главной роли в проекте Евгения Стычкина «Игры», благодаря появлению в сериале «Цикады» и в кинокартине «Кентавр». В общей сложности в копилке Верника-младшего свыше 30 проектов.