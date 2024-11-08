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Posted 8 ноября, 07:03

Published 8 ноября, 07:03

Modified 8 ноября, 07:04

Updated 8 ноября, 07:04

Софи Тернер рассказала, что снова счастлива после расторжения брака

Софи Тернер рассказала, что снова счастлива после расторжения брака

8 ноября 2024, 07:03
Фото: people.com.
Киноактриса Софи Тернер поделилась своим внутренним состоянием после того, как развелась с Джо Джонасом. Она сказала, что «сняла жизнь с паузы» и снова чувствует себя счастливой.

После расторжения брака знаменитость вернулась на родину в Лондон. Здесь, рядом с близкими и друзьями, актриса чувствует себя комфортно.

Кроме этого, киноактриса находится в романтических отношениях с британским аристократом Перегрином Пирсоном. СМИ сообщают, что экс-супруг актрисы очень расстроен из-за того, что у Софи начался роман практически сразу после бракоразводного процесса.

Напомним, Джонас и Тернер развелись осенью 2023 года. Знаменитости состояли в браке четыре года. У пары двое детей. Девочки живут то в Великобритании, то в США.

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#Знаменитости#Кино
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