Софи Тернер рассказала, что снова счастлива после расторжения брака

Posted 8 ноября, 07:03
Published 8 ноября, 07:03
Modified 8 ноября, 07:04
Updated 8 ноября, 07:04
После расторжения брака знаменитость вернулась на родину в Лондон. Здесь, рядом с близкими и друзьями, актриса чувствует себя комфортно.
Кроме этого, киноактриса находится в романтических отношениях с британским аристократом Перегрином Пирсоном. СМИ сообщают, что экс-супруг актрисы очень расстроен из-за того, что у Софи начался роман практически сразу после бракоразводного процесса.
Напомним, Джонас и Тернер развелись осенью 2023 года. Знаменитости состояли в браке четыре года. У пары двое детей. Девочки живут то в Великобритании, то в США.