Кортни Кокс раскрыла секрет своей коллеги и подруги Энистон

Кортни рассказала об одном из секретов Энистон. Оказывается, знаменитость обожает вещи из девяностых. Когда актрисам дали возможность оставить себе одежду, в которой они снимались, Дженнифер взяла множество платьев Моники. У нее прекрасная фигура, и эти наряды эффектно смотрятся на актрисе, прокомментировала Кокс.