Кортни Кокс раскрыла секрет своей коллеги и подруги Энистон

Posted 7 ноября, 10:56
Published 7 ноября, 10:56
Modified 7 ноября, 10:56
Updated 7 ноября, 10:56
Кортни рассказала об одном из секретов Энистон. Оказывается, знаменитость обожает вещи из девяностых. Когда актрисам дали возможность оставить себе одежду, в которой они снимались, Дженнифер взяла множество платьев Моники. У нее прекрасная фигура, и эти наряды эффектно смотрятся на актрисе, прокомментировала Кокс.
В этом году проекту «Друзья» исполняется тридцать лет. В честь юбилея для поклонников ситкома прошел аукцион, где были выставлены вещи, включая диван и свитер Чендлера, пишет peopletalk.ru.