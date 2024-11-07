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Posted 7 ноября, 10:56

Published 7 ноября, 10:56

Modified 7 ноября, 10:56

Updated 7 ноября, 10:56

Кортни Кокс раскрыла секрет своей коллеги и подруги Энистон

Кортни Кокс раскрыла секрет своей коллеги и подруги Энистон

7 ноября 2024, 10:56
Фото: кадр из сериала «Друзья».
Киноактриса Дженнифер Энистон обрела популярность после выхода ситкома «Друзья». Во время съемок она познакомилась с Кортни Кокс, которая стала ее подругой.

Кортни рассказала об одном из секретов Энистон. Оказывается, знаменитость обожает вещи из девяностых. Когда актрисам дали возможность оставить себе одежду, в которой они снимались, Дженнифер взяла множество платьев Моники. У нее прекрасная фигура, и эти наряды эффектно смотрятся на актрисе, прокомментировала Кокс.

В этом году проекту «Друзья» исполняется тридцать лет. В честь юбилея для поклонников ситкома прошел аукцион, где были выставлены вещи, включая диван и свитер Чендлера, пишет peopletalk.ru.

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