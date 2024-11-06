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Posted 6 ноября, 11:48

Published 6 ноября, 11:48

Modified 6 ноября, 12:31

Updated 6 ноября, 12:31

Киноактер Ричард Гир уезжает из США

Киноактер Ричард Гир уезжает из США

6 ноября 2024, 11:48
Фото: the-sun.com.
Ричард Гир намерен перебраться в другую страну. Актер вместе с супругой продали ранчо в США более чем за 10,5 млн долларов. Стало известно, что семья будет жить в Испании.

Два года назад Гир приобрел здесь дом и коттедж. На участке есть сад и естественный водоем.

СМИ сообщили о намерении Гира переехать из США весной 2024 года. Как прокомментировал актер, он решился на такой шаг в знак признательности своей жене. В звездной семье подрастают двое мальчиков — 4 и 5 лет.

Напомним, Ричард Гир заключил брак с Алехандрой Сильвой в 2018 году. У него также есть сын, которому сейчас двадцать четыре года.

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