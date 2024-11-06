Киноактер Ричард Гир уезжает из США

Posted 6 ноября, 11:48
Published 6 ноября, 11:48
Modified 6 ноября, 12:31
Updated 6 ноября, 12:31
Два года назад Гир приобрел здесь дом и коттедж. На участке есть сад и естественный водоем.
СМИ сообщили о намерении Гира переехать из США весной 2024 года. Как прокомментировал актер, он решился на такой шаг в знак признательности своей жене. В звездной семье подрастают двое мальчиков — 4 и 5 лет.
Напомним, Ричард Гир заключил брак с Алехандрой Сильвой в 2018 году. У него также есть сын, которому сейчас двадцать четыре года.