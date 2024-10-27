Николас Кейдж показал свой образ в новом сериале «Человек-паук: Нуар»

В сериале, который должен выйти на MGM+, а затем и на Amazon Prime Video по всему миру в 2025 году, задействован звёздный актёрский состав, в том числе номинант на премию «Оскар» Брендан Глисон и Ламорн Моррис из «Новенькой». Моррис намекнул на безумное и уникальное повествование, которого могут ожидать фанаты, что делает этот проект одним из самых ожидаемых в жанре супергеройского кино.