Николас Кейдж показал свой образ в новом сериале «Человек-паук: Нуар»

Posted 27 октября, 09:04
Published 27 октября, 09:04
Modified 27 октября, 09:06
Updated 27 октября, 09:06
Обновлённый образ любимого персонажа сочетает в себе классическую суть «Человека-паука в стиле нуар» с эстетикой стимпанка, создавая интригующий визуальный образ, отсылающий к корням персонажа в эпоху 1930–1940-х годов.
Несмотря на то, что на изображениях в костюме Николаса Кейджа показан его дублёр, они всё равно вызывают ажиотаж среди поклонников Marvel, которым не терпится увидеть, как эта версия «Человека-паука: Нуар» будет выглядеть на экране.
Действие сериала, снятого на фоне старого Нью-Йорка, обещает сохранить атмосферу нуара и включить захватывающие экшн-сцены, в том числе автомобильные погони и столкновения на крышах.
В сериале, который должен выйти на MGM+, а затем и на Amazon Prime Video по всему миру в 2025 году, задействован звёздный актёрский состав, в том числе номинант на премию «Оскар» Брендан Глисон и Ламорн Моррис из «Новенькой». Моррис намекнул на безумное и уникальное повествование, которого могут ожидать фанаты, что делает этот проект одним из самых ожидаемых в жанре супергеройского кино.
Благодаря участию известных создателей «Человека-паука: через вселенные», в том числе Фила Лорда и Кристофера Миллера, ожидания от этого инновационного сериала высоки.