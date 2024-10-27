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Posted 27 октября, 09:04

Published 27 октября, 09:04

Modified 27 октября, 09:06

Updated 27 октября, 09:06

Николас Кейдж снимется в «Человек-паук: Нуар»

Николас Кейдж показал свой образ в новом сериале «Человек-паук: Нуар»

27 октября 2024, 09:04
Фото: www.speaksly.net
Николас Кейдж снимется в «Человек-паук: Нуар»
Звезда «Призрачного гонщика» снимается в грядущем сериале «Человек-паук: Нуара». На последних фотографиях со съёмочной площадки фанаты увидели героя в точности как в комиксах: плащ, шляпа-федора, маска и боевые ботинки.

Обновлённый образ любимого персонажа сочетает в себе классическую суть «Человека-паука в стиле нуар» с эстетикой стимпанка, создавая интригующий визуальный образ, отсылающий к корням персонажа в эпоху 1930–1940-х годов.

Несмотря на то, что на изображениях в костюме Николаса Кейджа показан его дублёр, они всё равно вызывают ажиотаж среди поклонников Marvel, которым не терпится увидеть, как эта версия «Человека-паука: Нуар» будет выглядеть на экране.

Действие сериала, снятого на фоне старого Нью-Йорка, обещает сохранить атмосферу нуара и включить захватывающие экшн-сцены, в том числе автомобильные погони и столкновения на крышах.

В сериале, который должен выйти на MGM+, а затем и на Amazon Prime Video по всему миру в 2025 году, задействован звёздный актёрский состав, в том числе номинант на премию «Оскар» Брендан Глисон и Ламорн Моррис из «Новенькой». Моррис намекнул на безумное и уникальное повествование, которого могут ожидать фанаты, что делает этот проект одним из самых ожидаемых в жанре супергеройского кино.

Благодаря участию известных создателей «Человека-паука: через вселенные», в том числе Фила Лорда и Кристофера Миллера, ожидания от этого инновационного сериала высоки.

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