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Posted 21 октября, 13:15

Published 21 октября, 13:15

Modified 21 октября, 13:37

Updated 21 октября, 13:37

Дженнифер Лоуренс

Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс готовится стать мамой во второй раз

21 октября 2024, 13:15
Фото: Legion-Media
Дженнифер Лоуренс
В последние дни в СМИ активно обсуждается внешность 34-летней американской актрисы Дженнифер Лоуренс. Множество комментаторов отметили изменения в её лице и высказали предположения о возможных косметических процедурах или строгих диетах.

Некоторые поклонники предположили, что звезда «Голодных игр» может готовиться стать мамой во второй раз.

Позже ее представитель подтвердил, что актриса действительно ожидает пополнения в семье: «Прошлым вечером артистка вышла на ужин в Лос-Анджелесе, и ее живот был заметен. Дженнифер Лоуренс беременна вторым ребенком».

Дженнифер ЛоуренсДженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс. Фото: Hyperstar

Напомним, что Дженнифер вышла замуж в октябре 2019 года за арт-агента и знатока искусства Кука Марони.

Как сообщает starhit.ru, их первый ребенок, сын по имени Сай, родился в феврале 2022 года. Дженнифер и Кук часто проводят свободное время с малышом, и папарацци иногда удаётся запечатлеть их на прогулках.

Говоря о своём муже, актриса не раз подчеркивала, насколько высоко ценит его как личность. Она с радостью приняла его предложение и полностью доверяет ему, что придает ей уверенности в их семейной жизни.

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