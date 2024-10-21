Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс готовится стать мамой во второй раз

Posted 21 октября, 13:15
Published 21 октября, 13:15
Modified 21 октября, 13:37
Updated 21 октября, 13:37
Некоторые поклонники предположили, что звезда «Голодных игр» может готовиться стать мамой во второй раз.
Позже ее представитель подтвердил, что актриса действительно ожидает пополнения в семье: «Прошлым вечером артистка вышла на ужин в Лос-Анджелесе, и ее живот был заметен. Дженнифер Лоуренс беременна вторым ребенком».
Напомним, что Дженнифер вышла замуж в октябре 2019 года за арт-агента и знатока искусства Кука Марони.
Как сообщает starhit.ru, их первый ребенок, сын по имени Сай, родился в феврале 2022 года. Дженнифер и Кук часто проводят свободное время с малышом, и папарацци иногда удаётся запечатлеть их на прогулках.
Говоря о своём муже, актриса не раз подчеркивала, насколько высоко ценит его как личность. Она с радостью приняла его предложение и полностью доверяет ему, что придает ей уверенности в их семейной жизни.