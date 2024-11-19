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Posted 19 ноября, 08:25

Published 19 ноября, 08:25

Modified 19 ноября, 08:30

Updated 19 ноября, 08:30

Бен Аффлек поддержал использование ИИ в киноиндустрии

Бен Аффлек поддержал использование ИИ в киноиндустрии

19 ноября 2024, 08:25
Фото: menshealth.com.
Киноактер Бен Аффлек оптимистично воспринимает внедрение технологий ИИ в кинопроизводство.

Аффлек принял участие в саммите инвесторов CNBC Delivering Alpha. В ходе встречи он уверенно заявил, что нейронные сети не смогут заменить все стадии создания фильма. Искусственный интеллект может, например, сгенерировать стихотворение в елизаветинском стиле, но Шекспиром он никогда не станет.

По словам Аффлека, ИИ-технологии не отличаются хорошим художественным вкусом, однако на кинопроизводство в перспективе могут оказать влияние. В частности, станут дешевле спецэффекты.

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#Знаменитости#Кино
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