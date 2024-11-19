Бен Аффлек поддержал использование ИИ в киноиндустрии

Аффлек принял участие в саммите инвесторов CNBC Delivering Alpha. В ходе встречи он уверенно заявил, что нейронные сети не смогут заменить все стадии создания фильма. Искусственный интеллект может, например, сгенерировать стихотворение в елизаветинском стиле, но Шекспиром он никогда не станет.