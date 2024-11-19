Бен Аффлек поддержал использование ИИ в киноиндустрии

Posted 19 ноября, 08:25
Published 19 ноября, 08:25
Modified 19 ноября, 08:30
Updated 19 ноября, 08:30
Аффлек принял участие в саммите инвесторов CNBC Delivering Alpha. В ходе встречи он уверенно заявил, что нейронные сети не смогут заменить все стадии создания фильма. Искусственный интеллект может, например, сгенерировать стихотворение в елизаветинском стиле, но Шекспиром он никогда не станет.
По словам Аффлека, ИИ-технологии не отличаются хорошим художественным вкусом, однако на кинопроизводство в перспективе могут оказать влияние. В частности, станут дешевле спецэффекты.