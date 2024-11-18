Юрин признался, что Левкина расстраивали разбирательства с Алибасовым

Posted 18 ноября, 17:53
Published 18 ноября, 17:53
Modified 18 ноября, 18:05
Updated 18 ноября, 18:05
Еще один бывший участник поп-коллектива Валерий Юрин рассказал, что Левкин тяжело переживал скандал с Алибасовым. Об этом пишет Общественная служба новостей,
Горюя об утрате друга и соратника, Юрин вспоминает, как они вдвоем выступали на борту корабля перед 400 слушателями. Исполнитель подчеркивает, что Владимир на тот момент не испытывал никаких недомоганий.
Однако Юрин также упоминает, что Алибасов оказывал давление на Левкина практически до момента его кончины. Он заявил, что не единожды упрекал Алибасова из-за этой непрекращающейся вражды.
Согласно воспоминаниям Юрина, Левкин достаточно остро воспринимал все разбирательства с продюсером. Близкие люди пытались отвлечь его от таких переживаний, но певец с трудом мог абстрагироваться от оказываемого на него давления.
Юрин отметил, что кончину звезды эстрады 90-х приблизили ослабленный иммунитет и нестабильное психологические состояние.