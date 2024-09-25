Стала известна причина смерти фронтмена группы Crazy Town Шифти Шеллшока

12 лет назад году он был арестован и приговорен к трем годам условно после того, как у него обнаружили кокаин. Вскоре после этого стало известно, что Бинзер зарегистрировался в центре лечения наркомании и алкоголизма, где он намеревался «перестроить свою жизнь» в течение следующих двух лет.