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Posted 25 сентября, 20:22

Published 25 сентября, 20:22

Modified 25 сентября, 20:25

Updated 25 сентября, 20:25

Шифти Шеллшок (Сет Бинзер)

Стала известна причина смерти фронтмена группы Crazy Town Шифти Шеллшока

25 сентября 2024, 20:22
Фото: Джерод Харрис. Getty
Шифти Шеллшок (Сет Бинзер)
Причина смерти 49-летнего лидера группы Crazy Town Шифти Шеллшока раскрыта спустя 3 месяца.

Шифти Шеллшок (настоящее имя — Сет Бинзер) умер 24 июня из-за воздействия фентанила, кокаина и метамфетамина. Смерть исполнителя была признана несчастным случаем, пишет PEOPLE. Причина была раскрыта ровно через три месяца: 24 сентября.

По словам менеджера группы Хоуи Хаббермана, Сет Бинзер долго боролся с зависимостью, но таки не смог справиться с ней. Он также сказал, что покойный фронтмен команды был хорошим другом и все хотели ему помочь. «Мы все пытались, но в конечном итоге все потерпели неудачу».

На протяжении всей своей карьеры Бинзер боролся со злоупотреблением психоактивными веществами.

12 лет назад году он был арестован и приговорен к трем годам условно после того, как у него обнаружили кокаин. Вскоре после этого стало известно, что Бинзер зарегистрировался в центре лечения наркомании и алкоголизма, где он намеревался «перестроить свою жизнь» в течение следующих двух лет.

В серии постов в соцсетях фронтмен группы признался в своей наркотической зависимости. Последний из них был опубликован перед смертью,

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#Марина Колодкина#Наркотики#Знаменитости#Смерть#Музыкант
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