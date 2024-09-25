Стала известна причина смерти фронтмена группы Crazy Town Шифти Шеллшока

Posted 25 сентября, 20:22
Published 25 сентября, 20:22
Modified 25 сентября, 20:25
Updated 25 сентября, 20:25
Шифти Шеллшок (настоящее имя — Сет Бинзер) умер 24 июня из-за воздействия фентанила, кокаина и метамфетамина. Смерть исполнителя была признана несчастным случаем, пишет PEOPLE. Причина была раскрыта ровно через три месяца: 24 сентября.
По словам менеджера группы Хоуи Хаббермана, Сет Бинзер долго боролся с зависимостью, но таки не смог справиться с ней. Он также сказал, что покойный фронтмен команды был хорошим другом и все хотели ему помочь. «Мы все пытались, но в конечном итоге все потерпели неудачу».
На протяжении всей своей карьеры Бинзер боролся со злоупотреблением психоактивными веществами.
12 лет назад году он был арестован и приговорен к трем годам условно после того, как у него обнаружили кокаин. Вскоре после этого стало известно, что Бинзер зарегистрировался в центре лечения наркомании и алкоголизма, где он намеревался «перестроить свою жизнь» в течение следующих двух лет.
В серии постов в соцсетях фронтмен группы признался в своей наркотической зависимости. Последний из них был опубликован перед смертью,
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