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Posted 23 сентября, 19:57

Published 23 сентября, 19:57

Modified 23 сентября, 20:02

Updated 23 сентября, 20:02

Ударник группы ABBA скончался на 76-м году жизни

Ударник группы ABBA скончался на 76-м году жизни

23 сентября 2024, 19:57
Фото: 1MI
Музыкант Роджер Палм, участвующий в написании ударных партий для песен шведского поп-квартета ABBA с 70-х годов, не смог перенести последствия болезни Альцгеймера и умер 21 сентября в возрасте 75 лет. Такую новость опубликовало издание Aftonbladet.

Как сообщает www.gazeta.ru, ближайшие родственники почившего барабанщика отзываются о нем как о скромном и великодушном человеке, который прежде всего заботился о своих друзьях и семье. Члены семьи музыканта отмечают, что уже скучают по нему и вспоминают о нем исключительно с теплотой.

Знаменитый гитарист Швеции Янне Шаффер, который также ранее также играл в ABBA, высоко оценивает свой опыт работы с Палмом, называя его одним из наиболее достойных ударников страны.

Роджер Палм выступал в качестве барабанщика в музыкальных коллективах Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters, а с 1970-х принимал участие в студийной работе над самыми выдающимися, легендарными песнями ABBA.

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