Ударник группы ABBA скончался на 76-м году жизни

Posted 23 сентября, 19:57
Published 23 сентября, 19:57
Modified 23 сентября, 20:02
Updated 23 сентября, 20:02
Как сообщает www.gazeta.ru, ближайшие родственники почившего барабанщика отзываются о нем как о скромном и великодушном человеке, который прежде всего заботился о своих друзьях и семье. Члены семьи музыканта отмечают, что уже скучают по нему и вспоминают о нем исключительно с теплотой.
Знаменитый гитарист Швеции Янне Шаффер, который также ранее также играл в ABBA, высоко оценивает свой опыт работы с Палмом, называя его одним из наиболее достойных ударников страны.
Роджер Палм выступал в качестве барабанщика в музыкальных коллективах Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters, а с 1970-х принимал участие в студийной работе над самыми выдающимися, легендарными песнями ABBA.
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