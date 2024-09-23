Ударник группы ABBA скончался на 76-м году жизни

Как сообщает www.gazeta.ru, ближайшие родственники почившего барабанщика отзываются о нем как о скромном и великодушном человеке, который прежде всего заботился о своих друзьях и семье. Члены семьи музыканта отмечают, что уже скучают по нему и вспоминают о нем исключительно с теплотой.