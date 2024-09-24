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Posted 24 сентября, 12:58

Published 24 сентября, 12:58

Modified 24 сентября, 13:07

Updated 24 сентября, 13:07

Snoop Dogg

Почему Снуп Догг не носит узкие джинсы

24 сентября 2024, 12:58
Фото: Арт Штрайбер. PEOPLE
Snoop Dogg
Знаменитый рэпер Snoop Dogg рассказал, что у его культового стиля есть «определенный предел». В частности, он объяснил почему никогда не наденет узкие джинсы.
«Я тощий, так что это будет проблематично», — рассказал рэпер журналу PEOPLE.
«Я не могу позволить, чтобы кто-то помогал мне снять штаны», — добавил он.

Хитмейкер 90-х, ставший культурным феноменом, Снуп стал известен своим особым, нестандартным чувством стиля. Он приписывает свои творения стилисту и дизайнеру Талии Коулз, которая работает с ним много лет.

Snoop DoggSnoop Dogg
Snoop Dogg. Фото: Арт Штрайбер. PEOPLE
«Мы работаем вместе как отличная команда идей, и она понимает моду, ткани, она понимает мой образ, мой стиль», — говорит Снуп об их сотрудничестве. «Легко работать с кем-то, кто может взять твои идеи и воплотить их в жизнь, не только на бумаге, но и на твоем теле».
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#Марина Колодкина#Знаменитости#Музыка#Мода#Звезды
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