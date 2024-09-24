Почему Снуп Догг не носит узкие джинсы

Posted 24 сентября, 12:58
Published 24 сентября, 12:58
Modified 24 сентября, 13:07
Updated 24 сентября, 13:07
«Я тощий, так что это будет проблематично», — рассказал рэпер журналу PEOPLE.
«Я не могу позволить, чтобы кто-то помогал мне снять штаны», — добавил он.
Хитмейкер 90-х, ставший культурным феноменом, Снуп стал известен своим особым, нестандартным чувством стиля. Он приписывает свои творения стилисту и дизайнеру Талии Коулз, которая работает с ним много лет.
«Мы работаем вместе как отличная команда идей, и она понимает моду, ткани, она понимает мой образ, мой стиль», — говорит Снуп об их сотрудничестве. «Легко работать с кем-то, кто может взять твои идеи и воплотить их в жизнь, не только на бумаге, но и на твоем теле».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14