Мел Гибсон появился на красной дорожке с младшими детьми

68-летний актер выглядел на премьере счастливым, когда позировал с детьми. Он был одет в темно-синий пиджак, белую рубашку, синие джинсы и черные кроссовки. Люсия предстала перед гостями мероприятия в красном мини-платье и золотых туфлях на каблуках, которые сочетались с ее сверкающей сумочкой-клатчем. Ларс был одет в белую рубашку и черные брюки, пишет PEOPLE.