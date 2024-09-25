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Posted 25 сентября, 13:03

Published 25 сентября, 13:03

Modified 25 сентября, 13:06

Updated 25 сентября, 13:06

Мел Гибсон со своими младшими детьми Люсией (14 лет) и Ларсом (7 лет) на премьере фильма «Лето монстров» в Лос-Анджелесе

Мел Гибсон появился на красной дорожке с младшими детьми

25 сентября 2024, 13:03
Фото: Аксель/Бауэр-Гриффин. FilmMagic
Мел Гибсон со своими младшими детьми Люсией (14 лет) и Ларсом (7 лет) на премьере фильма «Лето монстров» в Лос-Анджелесе
Всемирно известный актер Мел Гибсон посетил премьеру нового фильма «Лето монстров» в Лос-Анджелесе вместе со своей 14-летней дочерью Люсией и 7-летним сыном Ларсом. В картине артист сыграл капитала полиции в отставке.

68-летний актер выглядел на премьере счастливым, когда позировал с детьми. Он был одет в темно-синий пиджак, белую рубашку, синие джинсы и черные кроссовки. Люсия предстала перед гостями мероприятия в красном мини-платье и золотых туфлях на каблуках, которые сочетались с ее сверкающей сумочкой-клатчем. Ларс был одет в белую рубашку и черные брюки, пишет PEOPLE.

Мел Гибсон со своими младшими детьми Люсией (14 лет) и Ларсом (7 лет) на премьере фильма «Лето монстров» в Лос-АнджелесеМел Гибсон со своими младшими детьми Люсией (14 лет) и Ларсом (7 лет) на премьере фильма «Лето монстров» в Лос-Анджелесе
Мел Гибсон со своими младшими детьми Люсией (14 лет) и Ларсом (7 лет) на премьере фильма «Лето монстров» в Лос-Анджелесе. Фото: Аксель/Бауэр-Гриффин. FilmMagic

Гибсон — отец девятерых детей. Мать Люсии — его бывшая супруга Оксана Григорьева. Ларс родился в гражданском браке с Розалинд Росс.

После рождения Ларса в январе 2017 года источник сообщил изданию, что пара была очень рада появлению ребенка.

«Мел и Роуз так рады ребенку», — сказал во время беременности супруги актера близкий к паре друг журналу PEOPLE. «Мелу нравится быть отцом, и они с Роуз не могут дождаться, когда станут родителями вместе. Последние два года были одними из самых счастливых в его жизни».

Помимо Люсии и Ларса, Гибсон также является отцом дочери Ханны (43 года) и сыновей Кристиана (42 года), Эдварда (42 года), Уильяма (38 лет), Луи (35 лет), Майло (33 года) и Томаса (25 лет). Они родились в барке с Робин Мур.

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