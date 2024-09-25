Мел Гибсон появился на красной дорожке с младшими детьми

Posted 25 сентября, 13:03
Published 25 сентября, 13:03
Modified 25 сентября, 13:06
Updated 25 сентября, 13:06
68-летний актер выглядел на премьере счастливым, когда позировал с детьми. Он был одет в темно-синий пиджак, белую рубашку, синие джинсы и черные кроссовки. Люсия предстала перед гостями мероприятия в красном мини-платье и золотых туфлях на каблуках, которые сочетались с ее сверкающей сумочкой-клатчем. Ларс был одет в белую рубашку и черные брюки, пишет PEOPLE.
Гибсон — отец девятерых детей. Мать Люсии — его бывшая супруга Оксана Григорьева. Ларс родился в гражданском браке с Розалинд Росс.
После рождения Ларса в январе 2017 года источник сообщил изданию, что пара была очень рада появлению ребенка.
«Мел и Роуз так рады ребенку», — сказал во время беременности супруги актера близкий к паре друг журналу PEOPLE. «Мелу нравится быть отцом, и они с Роуз не могут дождаться, когда станут родителями вместе. Последние два года были одними из самых счастливых в его жизни».
Помимо Люсии и Ларса, Гибсон также является отцом дочери Ханны (43 года) и сыновей Кристиана (42 года), Эдварда (42 года), Уильяма (38 лет), Луи (35 лет), Майло (33 года) и Томаса (25 лет). Они родились в барке с Робин Мур.
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