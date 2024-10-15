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Posted 15 октября, 15:38

Published 15 октября, 15:38

Modified 15 октября, 15:41

Updated 15 октября, 15:41

Джаред Лето

Джаред Лето и его послание российским поклонникам: эксперт оценил перспективы

15 октября 2024, 15:38
Фото: Jordan Strauss. AP
Джаред Лето
В ближайшее время американский музыкант Джаред Лето может столкнуться с призывами осудить военные действия на Украине и отказаться от поездки в Россию.

Писатель Платон Беседин считает, что его комментарии о россиянах и стремление выступить в РФ в случае восстановления мира не останутся незамеченными как мировым сообществом, так и Украиной.

«Чего теперь будут добиваться от Лето? Чтобы он осудил СВО. Чтобы и думать не думал соваться в Россию. Чтобы, точно какой-нибудь Род Стюарт, размахивал украинским флагом перед зрителями», — заявил писатель.

Во время своего концерта в Сербии Лето продемонстрировал поддержку российских фанатов, что, по мнению эксперта, подчеркивает его отношение к людям вне зависимости от их национальной принадлежности. Однако такое поведение вызвало критику, которая, как считается, приведет к определенным последствиям, информирует gazeta.ru.

Беседин уверен, что от музыканта ждут «двуличия и лицемерия», рассматривая это как средство политического давления. Также он отметил, что реакция Украины основана на популярности Лето и его группы, что делает его заявления особенно важными.

Эксперт предсказывает, что это только начало: в дальнейшем все больше артистов будут высказываться о своих российских поклонниках, что станет частью традиционного протеста в рок-музыке.

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