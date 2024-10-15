Джаред Лето и его послание российским поклонникам: эксперт оценил перспективы

Во время своего концерта в Сербии Лето продемонстрировал поддержку российских фанатов, что, по мнению эксперта, подчеркивает его отношение к людям вне зависимости от их национальной принадлежности. Однако такое поведение вызвало критику, которая, как считается, приведет к определенным последствиям, информирует gazeta.ru.