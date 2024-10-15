Posted 15 октября, 15:38
Published 15 октября, 15:38
Modified 15 октября, 15:41
Updated 15 октября, 15:41
Писатель Платон Беседин считает, что его комментарии о россиянах и стремление выступить в РФ в случае восстановления мира не останутся незамеченными как мировым сообществом, так и Украиной.
«Чего теперь будут добиваться от Лето? Чтобы он осудил СВО. Чтобы и думать не думал соваться в Россию. Чтобы, точно какой-нибудь Род Стюарт, размахивал украинским флагом перед зрителями», — заявил писатель.
Во время своего концерта в Сербии Лето продемонстрировал поддержку российских фанатов, что, по мнению эксперта, подчеркивает его отношение к людям вне зависимости от их национальной принадлежности. Однако такое поведение вызвало критику, которая, как считается, приведет к определенным последствиям, информирует gazeta.ru.
Беседин уверен, что от музыканта ждут «двуличия и лицемерия», рассматривая это как средство политического давления. Также он отметил, что реакция Украины основана на популярности Лето и его группы, что делает его заявления особенно важными.
Эксперт предсказывает, что это только начало: в дальнейшем все больше артистов будут высказываться о своих российских поклонниках, что станет частью традиционного протеста в рок-музыке.