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Posted 3 октября, 21:24

Published 3 октября, 21:24

Modified 3 октября, 21:27

Updated 3 октября, 21:27

Eminem «Temporary»

Эминем рассказал о беременной дочери в новом клипе

3 октября 2024, 21:24
Фото: Фрагмент видео
Eminem «Temporary»
Рэпер Эминем выпустил трогательный клип на свою песню «Temporary», в котором представлены десятки старых домашних видео его 28-летней дочери Хейли Джейд Скотт. В одном из фрагментов Хейли признается ему, что ждет первенца.

На видео дочь вручает отцу синюю футбольную майку с надписью Grandpa и номером 1, а также УЗИ-снимок будущей матери. Эминем сначала удивляется, а затем от радостной новости у него слезятся глаза. Об этом пишет PEOPLE.

4 февраля 2023 года Хейли Джейд обручилась со своим возлюбленным Эваном МакКлинтоком. Пара познакомилась во время учебы в университете в 2016 году.

Хейли Джейд Скотт и Эван МакКлинтокХейли Джейд Скотт и Эван МакКлинток
Хейли Джейд Скотт и Эван МакКлинток. Фото: Соцсети

МакКлинток решил придерживаться классических традиций и в декабре 2022 года о попросил у Эминема благословения на то, чтобы сделать предложение его дочери.

Спустя год после помолвки с МакКлинтоком Хейли Джейд объявила о том, что они поженились.

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