Эминем рассказал о беременной дочери в новом клипе

Posted 3 октября, 21:24
Published 3 октября, 21:24
Modified 3 октября, 21:27
Updated 3 октября, 21:27
На видео дочь вручает отцу синюю футбольную майку с надписью Grandpa и номером 1, а также УЗИ-снимок будущей матери. Эминем сначала удивляется, а затем от радостной новости у него слезятся глаза. Об этом пишет PEOPLE.
4 февраля 2023 года Хейли Джейд обручилась со своим возлюбленным Эваном МакКлинтоком. Пара познакомилась во время учебы в университете в 2016 году.
МакКлинток решил придерживаться классических традиций и в декабре 2022 года о попросил у Эминема благословения на то, чтобы сделать предложение его дочери.
Спустя год после помолвки с МакКлинтоком Хейли Джейд объявила о том, что они поженились.
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