Уилл Смит: Новая музыка рождается из глубокого поиска души

Posted 4 октября, 18:11
Published 4 октября, 18:11
Modified 4 октября, 18:23
Updated 4 октября, 18:23
«За последние пару лет я действительно глубоко погрузился в поиски души больше, чем когда-либо в своей жизни. И я нашел новый колодец. Получаются вещи, которые сильно отличаются от всего, что я делал в прошлом», — сказал исполнитель о своих новых композициях. Об этом пишет PEOPLE.
Он отметил, что последние работы — это результат «попыток быть экспериментальным» и «честным», на чем он сосредоточен больше, «чем на попытках создать хит».
«Я даже не думаю об этом с точки зрения хитов. Я думаю об этом с точки зрения связи между людьми. Я хочу что-то сказать», — добавил рэпер.
Смит также рассказал, что одна из его первых новых песен — You Can Make It, выпущенная в июне, — «западает в душу».
«Это почти самое приятное, что можно сказать другому человеку, да? Это как: „Ты справишься“, — подчеркнул он. „Для меня это — первая песня, которая как бы открыла новое пространство, где я хотел быть“.
Входе мероприятия исполнитель не упоминал инцидент с пощечиной на церемонии вручения премии «Оскар» в марте 2022 года.
Прошло более двух лет с тех пор, как Смит вышел на сцену и дал пощечину Крису Року перед миллионами зрителей. Конфликт произошел из-за шутки комика о жене Смита Джаде Пинкетт Смит.
Музыкант и актер, который в тот вечер получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард», извинился перед Крисом Роком. Никаких обвинений против него выдвинуто не было. Однако академия запретила актеру посещать свои мероприятия в течение 10 лет.
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