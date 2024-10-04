Уилл Смит: Новая музыка рождается из глубокого поиска души

Музыкант и актер, который в тот вечер получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард», извинился перед Крисом Роком. Никаких обвинений против него выдвинуто не было. Однако академия запретила актеру посещать свои мероприятия в течение 10 лет.