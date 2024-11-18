SHAMAN пригласил молодого гитариста на сцену во время концерта в Воронеже

Posted 18 ноября, 12:57
Published 18 ноября, 12:57
Modified 18 ноября, 13:01
Updated 18 ноября, 13:01
Как информирует «Общественная служба новостей», в процессе своего выступления певец заметил мальчика с гитарой и пригласил его на сцену для совместного исполнения композиции «Я русский».
В минувшие выходные в Воронеже проходят концерты SHAMAN в рамках его турне «Победа», которые привлекли большое количество зрителей. В один из вечеров музыкант дал возможность юному исполнителю выступить рядом с ним среди более опытных артистов. На видео видно, как мальчик с азартом исполняет свою партию.
Команда SHAMAN активно поддерживала мальчика в ходе его выступления. Юный артист продолжал играть до завершения шоу, которое закончилось исполнением гимна России.
Также SHAMAN пригласил фотографа на сцену, чтобы запечатлеть этот трогательный момент для молодого дарования.