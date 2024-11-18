newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 12:57

Published 18 ноября, 12:57

Modified 18 ноября, 13:01

Updated 18 ноября, 13:01

SHAMAN

SHAMAN пригласил молодого гитариста на сцену во время концерта в Воронеже

18 ноября 2024, 12:57
Фото: vk.com/shaman_me. SHAMAN
Ярослав Дронов, более известный под своим сценическим именем SHAMAN, исполнил мечту молодого поклонника на своем концерте в Воронеже.

Как информирует «Общественная служба новостей», в процессе своего выступления певец заметил мальчика с гитарой и пригласил его на сцену для совместного исполнения композиции «Я русский».

В минувшие выходные в Воронеже проходят концерты SHAMAN в рамках его турне «Победа», которые привлекли большое количество зрителей. В один из вечеров музыкант дал возможность юному исполнителю выступить рядом с ним среди более опытных артистов. На видео видно, как мальчик с азартом исполняет свою партию.

Команда SHAMAN активно поддерживала мальчика в ходе его выступления. Юный артист продолжал играть до завершения шоу, которое закончилось исполнением гимна России.

Также SHAMAN пригласил фотографа на сцену, чтобы запечатлеть этот трогательный момент для молодого дарования.

Читайте также:
Дима Билан отказался петь дуэтом с Леди Гагой в начале ее карьерыАртик покинул дуэт Artik & Asti, но продолжает зарабатывать на песняхВалерий Меладзе просит за корпоратив 15 млн. рублей и банку варенья
#Вадим Назаров#Знаменитости#Музыка#Певец
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика