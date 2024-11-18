SHAMAN пригласил молодого гитариста на сцену во время концерта в Воронеже

В минувшие выходные в Воронеже проходят концерты SHAMAN в рамках его турне «Победа», которые привлекли большое количество зрителей. В один из вечеров музыкант дал возможность юному исполнителю выступить рядом с ним среди более опытных артистов. На видео видно, как мальчик с азартом исполняет свою партию.