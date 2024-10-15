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Posted 15 октября, 18:05

Published 15 октября, 18:05

Modified 15 октября, 18:10

Updated 15 октября, 18:10

Дима Билан

Дима Билан отказался петь дуэтом с Леди Гагой в начале ее карьеры

15 октября 2024, 18:05
Фото: Екатерина Чеснокова. РИА Новости
Дима Билан
Дима Билан раскрыл тайну, что ему поступало предложение о фите с Леди Гагой. Но в то время американская исполнительница не была известна, поэтому ей решили отказать. Но теперь Билан расстроен, так как истории, которая могла бы получиться из их дуэта, в итоге не произошло.

Как сообщает www.gazeta.ru, ссылаясь на Super.ru, артист признался, что ему удалось пообщаться с большим числом знаменитостей мирового масштаба за свою творческую карьеру. Он водил знакомство со Снуп Доггом, Рианной, группой Rammstein и даже сумел немного побеседовать с Майклом Джексоном.

Собеседник издания вспоминает, что такие встречи чаще всего случались на одном из крупнейших фестивалей, где сам певец был не менее пяти раз. И именно на таких мероприятиях артист буквально пересекался с селебрити огромного масштаба просто за барной стойкой.

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#Марина Никишина#Знаменитости#Музыка#Певец
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