Дима Билан отказался петь дуэтом с Леди Гагой в начале ее карьеры

Posted 15 октября, 18:05
Published 15 октября, 18:05
Modified 15 октября, 18:10
Updated 15 октября, 18:10
Как сообщает www.gazeta.ru, ссылаясь на Super.ru, артист признался, что ему удалось пообщаться с большим числом знаменитостей мирового масштаба за свою творческую карьеру. Он водил знакомство со Снуп Доггом, Рианной, группой Rammstein и даже сумел немного побеседовать с Майклом Джексоном.
Собеседник издания вспоминает, что такие встречи чаще всего случались на одном из крупнейших фестивалей, где сам певец был не менее пяти раз. И именно на таких мероприятиях артист буквально пересекался с селебрити огромного масштаба просто за барной стойкой.