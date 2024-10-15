Дима Билан отказался петь дуэтом с Леди Гагой в начале ее карьеры

Дима Билан раскрыл тайну, что ему поступало предложение о фите с Леди Гагой. Но в то время американская исполнительница не была известна, поэтому ей решили отказать. Но теперь Билан расстроен, так как истории, которая могла бы получиться из их дуэта, в итоге не произошло.

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