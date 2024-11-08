Валерий Меладзе просит за корпоратив 15 млн. рублей и банку варенья

Для сравнения, райдер Татьяны Овсиенко, вернувшейся к гастрольной деятельности, включает в себя номер класса люкс и шесть одноместных номеров для её команды, в которых должны присутствовать чай, минеральная вода и кофе. В гримерке певицы должны быть различные виды нарезок, шесть бутылок колы, несколько видов соков, чай и кофе. Однако гонорар куда скромнее — семьсот тысяч рублей.