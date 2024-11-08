Валерий Меладзе просит за корпоратив 15 млн. рублей и банку варенья

Posted 8 ноября, 11:35
Published 8 ноября, 11:35
Modified 8 ноября, 11:45
Updated 8 ноября, 11:45
Портал StarHit, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Валерий Меладзе к концу года повысил свой гонорар на три миллиона рублей. Теперь за выступление исполнителя хита «Салют, Вера» на корпоративе придется заплатить 15,5 миллионов рублей. Однако, райдер артиста при этом достаточно скромный. Он, например, готов остановиться в четырехзвездочном отеле.
Источник издания отмечает достаточно скромные бытовые запросы певца. По его словам, в номере у Меладзе из «вкусняшек» будут присутствовать лишь чай и банка варенья из черешни. При этом, перед выступлением артисту нужно будет «кое-что погорячее».
В данный момент певец вместе с семьей живет в Испании. Его жена, бывшая участница группы «ВИА Гра» иногда показывает в социальных сетях свою семейную жизнь, опровергая различные слухи.
Для сравнения, райдер Татьяны Овсиенко, вернувшейся к гастрольной деятельности, включает в себя номер класса люкс и шесть одноместных номеров для её команды, в которых должны присутствовать чай, минеральная вода и кофе. В гримерке певицы должны быть различные виды нарезок, шесть бутылок колы, несколько видов соков, чай и кофе. Однако гонорар куда скромнее — семьсот тысяч рублей.
Продюсер Сергей Лавров рассказал изданию news.ru, что в среднем на райдер российских артистов организаторы тратят 40-50 тысяч рублей. В эту цену входят продукты и дорогой алкоголь, который, по словам Лаврова, требуют многие артисты. Он добавил, что раньше звезды требовали определенные марки минеральной воды, но после введения санкций перешли на воду от российских компаний, что дало возможность организаторам немного сэкономить.