Артик покинул дуэт Artik & Asti, но продолжает зарабатывать на песнях

Севиль стала частью дуэта Artik & Asti лишь в 2021 году. В оригинальный состав входили Анна Дзюба, более известная как Асти, и Артем Умрихин (Артик). В 2021 году Анна решила отказаться от группы и начала сольную карьеру, которая стала весьма успешной. Её место и заняла Севиль Велиева. На сегодняшний день в составе группы осталась одна Севиль. Пока певица не сообщала, планирует ли она искать замену Астику или продолжит выступать одна.