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Posted 15 ноября, 09:22

Published 15 ноября, 09:22

Modified 15 ноября, 09:25

Updated 15 ноября, 09:25

Певец Артик окончательно покинул дуэт Artik & Asti

Артик покинул дуэт Artik & Asti, но продолжает зарабатывать на песнях

15 ноября 2024, 09:22
Фото: соцсети. Певец Артик окончательно покинул дуэт Artik & Asti
Информация о том, что Артик покинул группу Artik & Asti подтвердилась. Он перестал выступать не только на территории России, но и в других странах.

Портал StarHit сообщает, что Артем Умрихин, более известный как Артик, покинул состав группы Artik & Asti. Однако, это не мешает ему зарабатывать миллионы рублей на песнях и выступлениях Севиль, которая стала в России востребованной певицей и имеет весьма высокие гонорары. В данный момент Артик вместе с женой и двумя детьми проживает в Дубае.

Источник издания отмечает, что по официальным данным доходы Артика и Севиль не очень большие. Они являются индивидуальными предпринимателями и пользуются упрощенным налогообложением. Источник сообщил, что за текущий зарегистрированный доход певицы составил 13 миллионов рублей, за которые выплатит 1,5 миллиона в качестве налога. При этом выступление артистки продолжительностью 45 минут на корпоративе стоит 6 миллионов рублей.

Севиль стала частью дуэта Artik & Asti лишь в 2021 году. В оригинальный состав входили Анна Дзюба, более известная как Асти, и Артем Умрихин (Артик). В 2021 году Анна решила отказаться от группы и начала сольную карьеру, которая стала весьма успешной. Её место и заняла Севиль Велиева. На сегодняшний день в составе группы осталась одна Севиль. Пока певица не сообщала, планирует ли она искать замену Астику или продолжит выступать одна.

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#Общество#Россия#Знаменитости#Музыка#Дубай#Доходы
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