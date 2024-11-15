Артик покинул дуэт Artik & Asti, но продолжает зарабатывать на песнях

Posted 15 ноября, 09:22
Published 15 ноября, 09:22
Modified 15 ноября, 09:25
Updated 15 ноября, 09:25
Портал StarHit сообщает, что Артем Умрихин, более известный как Артик, покинул состав группы Artik & Asti. Однако, это не мешает ему зарабатывать миллионы рублей на песнях и выступлениях Севиль, которая стала в России востребованной певицей и имеет весьма высокие гонорары. В данный момент Артик вместе с женой и двумя детьми проживает в Дубае.
Источник издания отмечает, что по официальным данным доходы Артика и Севиль не очень большие. Они являются индивидуальными предпринимателями и пользуются упрощенным налогообложением. Источник сообщил, что за текущий зарегистрированный доход певицы составил 13 миллионов рублей, за которые выплатит 1,5 миллиона в качестве налога. При этом выступление артистки продолжительностью 45 минут на корпоративе стоит 6 миллионов рублей.
Севиль стала частью дуэта Artik & Asti лишь в 2021 году. В оригинальный состав входили Анна Дзюба, более известная как Асти, и Артем Умрихин (Артик). В 2021 году Анна решила отказаться от группы и начала сольную карьеру, которая стала весьма успешной. Её место и заняла Севиль Велиева. На сегодняшний день в составе группы осталась одна Севиль. Пока певица не сообщала, планирует ли она искать замену Астику или продолжит выступать одна.