13 идей для длинных ногтей в стиле максимализм

Posted 27 октября, 08:17
Published 27 октября, 08:17
Modified 27 октября, 08:19
Updated 27 октября, 08:19
Молочный маникюр не обязательно должен быть однотонным. Начните с основы и добавьте тонкие линии, чтобы создать абстрактный рисунок.
Этот тёмно-красный оттенок — потрясающий выбор осеннего маникюра, который всегда будет в тренде.
Темно-фиолетовый лак сейчас на пике популярности. Этот глубокий, мрачный оттенок придаст остроты любому акриловому набору.
Градиентные ногти всегда выглядят великолепно. Этот вариант включает в себя такие шикарные оттенки, как бежевый, зелёный и бордовый.
Иногда всё, что вам нужно, — это френч-маникюр. Более классического и универсального дизайна, чем белый французский маникюр, не существует.
Розовый — это красивый и утонченный цвет ногтей. Кроме того, есть так много вариантов, с которыми можно поиграть.
Если вы хотите добавить индивидуальности традиционному белому французскому маникюру, украсьте каждый ноготь стразами.
Этот маникюр перенесёт красоту осени, интересно обыгрывая классические осенние цвета.
Сочетание нежно-розового лака с хромированной пудрой создает воздушный, нежный, но при этом заметный результат.
Не бойтесь использовать неоновые цвета — матовое покрытие отлично сочетается с ярко-розовым и оранжевым лаком.
Маникюр «змеиная кожа» продолжает оставаться в тренде, этот двухцветный вариант лучше всего передаёт остроту принта.
Для самого эффектного маникюра сделайте френч с длинными кончиками в анималистичном дизайне. Этот уникальный набор обязательно привлечёт к вам множество комплиментов.
Длинные ногти сами по себе привлекают внимание, но правильный лак может сделать их ещё более заметными. В этом случае малиновый оттенок выводит образ на новый уровень.