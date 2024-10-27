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Posted 27 октября, 08:17

Published 27 октября, 08:17

Modified 27 октября, 08:19

Updated 27 октября, 08:19

13 идей для длинных ногтей в стиле максимализм

13 идей для длинных ногтей в стиле максимализм

27 октября 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
13 идей для длинных ногтей в стиле максимализм
В последнее время длинные ногти стали невероятно модными. Такой маникюр выглядит более ярко и экстравагантно, чем короткая длина. Кроме того, его легко дополнить разнообразным дизайном.

Молочно-белый

Молочный маникюр с дизайномМолочный маникюр с дизайном
Молочный маникюр с дизайном. Фото: соцсети

Молочный маникюр не обязательно должен быть однотонным. Начните с основы и добавьте тонкие линии, чтобы создать абстрактный рисунок.

Яркий бордовый

Бордовый маникюрБордовый маникюр
Бордовый маникюр. Фото: соцсети

Этот тёмно-красный оттенок — потрясающий выбор осеннего маникюра, который всегда будет в тренде.

Темно-фиолетовый

Темно-фиолетовый маникюрТемно-фиолетовый маникюр
Темно-фиолетовый маникюр. Фото: соцсети

Темно-фиолетовый лак сейчас на пике популярности. Этот глубокий, мрачный оттенок придаст остроты любому акриловому набору.

Многоцветный градиент

Многоцветный градиентМногоцветный градиент
Многоцветный градиент. Фото: соцсети

Градиентные ногти всегда выглядят великолепно. Этот вариант включает в себя такие шикарные оттенки, как бежевый, зелёный и бордовый.

Классический френч

Классический френч-маникюрКлассический френч-маникюр
Классический френч-маникюр. Фото: соцсети

Иногда всё, что вам нужно, — это френч-маникюр. Более классического и универсального дизайна, чем белый французский маникюр, не существует.

Красивый нежно-розовый

Нежно-розовый маникюрНежно-розовый маникюр
Нежно-розовый маникюр. Фото: соцсети

Розовый — это красивый и утонченный цвет ногтей. Кроме того, есть так много вариантов, с которыми можно поиграть.

Ослепительный френч

Ослепительный френчОслепительный френч
Ослепительный френч. Фото: соцсети

Если вы хотите добавить индивидуальности традиционному белому французскому маникюру, украсьте каждый ноготь стразами.

Праздничная осень

Праздничная осеньПраздничная осень
Праздничная осень. Фото: соцсети

Этот маникюр перенесёт красоту осени, интересно обыгрывая классические осенние цвета.

Клубничная глазурь

Маникюр «Клубничная глазурь»Маникюр «Клубничная глазурь»
Маникюр «Клубничная глазурь». Фото: соцсети

Сочетание нежно-розового лака с хромированной пудрой создает воздушный, нежный, но при этом заметный результат.

Яркий, матовый, неоновый

Матовый неоновый маникюрМатовый неоновый маникюр
Матовый неоновый маникюр. Фото: соцсети

Не бойтесь использовать неоновые цвета — матовое покрытие отлично сочетается с ярко-розовым и оранжевым лаком.

Змеиная кожа

Маникюр «змеиная кожа»Маникюр «змеиная кожа»
Маникюр «змеиная кожа». Фото: соцсети

Маникюр «змеиная кожа» продолжает оставаться в тренде, этот двухцветный вариант лучше всего передаёт остроту принта.

Свирепый гепард

Маникюр «гепард»Маникюр «гепард»
Маникюр «гепард». Фото: соцсети

Для самого эффектного маникюра сделайте френч с длинными кончиками в анималистичном дизайне. Этот уникальный набор обязательно привлечёт к вам множество комплиментов.

Красный френч

Красный френчКрасный френч
Красный френч. Фото: соцсети

Длинные ногти сами по себе привлекают внимание, но правильный лак может сделать их ещё более заметными. В этом случае малиновый оттенок выводит образ на новый уровень.

15 идей нестандартного френч-маникюра для тех, кто любит аккуратность и стиль
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