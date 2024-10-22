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Posted 22 октября, 14:16

Published 22 октября, 14:16

Modified 22 октября, 14:18

Updated 22 октября, 14:18

15 идей нестандартного френч-маникюра для тех, кто любит аккуратность и стиль

15 идей нестандартного френч-маникюра для тех, кто любит аккуратность и стиль

22 октября 2024, 14:16
Фото: Изображение Midjourney
15 идей нестандартного френч-маникюра для тех, кто любит аккуратность и стиль
Часто делаете классический френч и любите симметрию? Предлагаем интересную альтернативу, которая точно понравится!

Французский маникюр может быть не только с белой каемкой на розовой базе. Есть различные вариации в виде обратного дизайна с необычным и яркими деталями. Предлагаем 15 идей, которые изменять взгляд на этот вневременной дизайн.

Домашняя база

Домашняя базаДомашняя база
Домашняя база. Фото: соцсети

Идеальный маникюр для вечеринки, на который можно прийти в черном мужском фраке.

Радужный

РадужныйРадужный
Радужный. Фото: соцсети

Этот маникюр — настоящая радуга, но при этом нежная. Начните с нейтрального тона, а затем нанесите все цвета тонкими полосками сверху и снизу ногтей.

Orange Crush

Orange CrushOrange Crush
Orange Crush. Фото: соцсети

Этот маникюр выглядит так аппетитно, что его можно принять за апельсиновое мороженое.

Садовые цветы

Садовые цветыСадовые цветы
Садовые цветы. Фото: соцсети

Цветочный тренд на ногтях в стиле «обратный маникюр» с розами невероятно популярный дизайн в 2024 году.

Идем на Хэллоуин

ХэллоуинХэллоуин
Хэллоуин. Фото: соцсети

Необязательно ждать Хэллоуина, чтобы сделать такой стильный маникюр с каплями крови.

Снегурочка

СнегурочкаСнегурочка
Снегурочка. Фото: соцсети

Маникюр, достойный ледяной королевы! Эти ногти в форме снежинок — забавная интерпретация классического зимнего мотива. Мерцающая сапфировая основа действительно помогает белым снежинкам выделяться.

Драгоценные камни в золоте

Драгоценные камни в золотеДрагоценные камни в золоте
Драгоценные камни в золоте. Фото: соцсети

Бордовый — самый модный цвет на данный момент. Но тренд не может быть ещё более модным, золотая полоска превращает этот образ в нечто особенное. Сочетание цветов, несомненно, элегантно.

Цепная банда

Черный маникюр с цепямиЧерный маникюр с цепями
Черный маникюр с цепями. Фото: соцсети

Добавив цепочку вдоль нижней части черных ногтей, вы создадите маникюр, излучающий характер.

В точку

Маникюр в черную точкуМаникюр в черную точку
Маникюр в черную точку. Фото: соцсети

Горошек не зря считается вечной классикой и этот вариант культового принта делает его современным и свежим.

Теннисный корт

Теннисный кортТеннисный корт
Теннисный корт. Фото: соцсети

Настоящий шедевр нейл-арта, который превращает ногти в теннисные мячики.

Candy Crush

Candy CrushCandy Crush
Candy Crush. Фото: соцсети

Это необычное сочетание цветов выглядит так, будто его взяли из вазы с конфетами. Сладкое угощение для ваших ногтей, яркий и жизнерадостный способ сделать обратный маникюр.

Бронзовый век

Бронзовый маникюрБронзовый маникюр
Бронзовый маникюр. Фото: соцсети

В сочетании металлизированных оттенков есть что-то вневременное. Бронза и мерцающий, ледяной бледно-розовый — неожиданное сочетание, но именно это делает обратный маникюр особенным.

Леопардовые пятна

Леопардовые пятнаЛеопардовые пятна
Леопардовые пятна. Фото: соцсети

Принт в виде животных — это всегда выигрышный вариант, а абстрактный мотив в виде анимал уже классика. Добавьте яркие контрастные луны у основания и у вас получится уникальный обратный маникюр.

Колор блок

Колор блокКолор блок
Колор блок. Фото: соцсети

Этот однотонный обратный френч гораздо проще сделать, чем вы думаете: чтобы добиться такого эффекта, художница Айсте Хаас сначала покрыла ногти цветами, которые вы видите у кутикулы, а затем добавила цвета, которые вы видите сверху.

Ранее мы рассказывали, как можно разнообразить кремовый беж, который стал заменой молочному маникюру.

Этот маникюр не для простушек! Бархатный нейл арт октября
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