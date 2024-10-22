15 идей нестандартного френч-маникюра для тех, кто любит аккуратность и стиль

Posted 22 октября, 14:16
Published 22 октября, 14:16
Modified 22 октября, 14:18
Updated 22 октября, 14:18
Французский маникюр может быть не только с белой каемкой на розовой базе. Есть различные вариации в виде обратного дизайна с необычным и яркими деталями. Предлагаем 15 идей, которые изменять взгляд на этот вневременной дизайн.
Идеальный маникюр для вечеринки, на который можно прийти в черном мужском фраке.
Этот маникюр — настоящая радуга, но при этом нежная. Начните с нейтрального тона, а затем нанесите все цвета тонкими полосками сверху и снизу ногтей.
Этот маникюр выглядит так аппетитно, что его можно принять за апельсиновое мороженое.
Цветочный тренд на ногтях в стиле «обратный маникюр» с розами невероятно популярный дизайн в 2024 году.
Необязательно ждать Хэллоуина, чтобы сделать такой стильный маникюр с каплями крови.
Маникюр, достойный ледяной королевы! Эти ногти в форме снежинок — забавная интерпретация классического зимнего мотива. Мерцающая сапфировая основа действительно помогает белым снежинкам выделяться.
Бордовый — самый модный цвет на данный момент. Но тренд не может быть ещё более модным, золотая полоска превращает этот образ в нечто особенное. Сочетание цветов, несомненно, элегантно.
Добавив цепочку вдоль нижней части черных ногтей, вы создадите маникюр, излучающий характер.
Горошек не зря считается вечной классикой и этот вариант культового принта делает его современным и свежим.
Настоящий шедевр нейл-арта, который превращает ногти в теннисные мячики.
Это необычное сочетание цветов выглядит так, будто его взяли из вазы с конфетами. Сладкое угощение для ваших ногтей, яркий и жизнерадостный способ сделать обратный маникюр.
В сочетании металлизированных оттенков есть что-то вневременное. Бронза и мерцающий, ледяной бледно-розовый — неожиданное сочетание, но именно это делает обратный маникюр особенным.
Принт в виде животных — это всегда выигрышный вариант, а абстрактный мотив в виде анимал уже классика. Добавьте яркие контрастные луны у основания и у вас получится уникальный обратный маникюр.
Этот однотонный обратный френч гораздо проще сделать, чем вы думаете: чтобы добиться такого эффекта, художница Айсте Хаас сначала покрыла ногти цветами, которые вы видите у кутикулы, а затем добавила цвета, которые вы видите сверху.
Ранее мы рассказывали, как можно разнообразить кремовый беж, который стал заменой молочному маникюру.