«Просят только этот маникюр»: мастер о новом дизайне ногтей

Posted 11 октября, 08:25
Published 11 октября, 08:25
Modified 11 октября, 10:10
Updated 11 октября, 10:10
Мастер маникюра dianamoser показала последние свои работы, продемонстрировав актуальные тенденции дизайна. Как рассказывает пользовательница reddit, этот маникюр возглавляет ТОП самых трендовых, сочетает в себе перламутровые оттенки, космические элементы MySpace, рисунки в виде лавы и незаконченных кругов.
«В последнее время у меня много интересных идей для маникюра», — пишет автор поста.
В основном клиентки просят использовать в нейл-арте хромированную пудру, медные и серебряные структурированные элементы в виде жидкого метала, и аппликации с элементами жемчуга. Также популярные серебряные кончики и эффект омбре.