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Posted 11 октября, 08:25

Published 11 октября, 08:25

Modified 11 октября, 10:10

Updated 11 октября, 10:10

мастер о новом дизайне ногтей

«Просят только этот маникюр»: мастер о новом дизайне ногтей

11 октября 2024, 08:25
Фото: www.reddit.com
мастер о новом дизайне ногтей
Жидкое золото, лунный камень и хром — подборка последних тенденций нейл-арта.

Мастер маникюра dianamoser показала последние свои работы, продемонстрировав актуальные тенденции дизайна. Как рассказывает пользовательница reddit, этот маникюр возглавляет ТОП самых трендовых, сочетает в себе перламутровые оттенки, космические элементы MySpace, рисунки в виде лавы и незаконченных кругов.

«В последнее время у меня много интересных идей для маникюра», — пишет автор поста.

В основном клиентки просят использовать в нейл-арте хромированную пудру, медные и серебряные структурированные элементы в виде жидкого метала, и аппликации с элементами жемчуга. Также популярные серебряные кончики и эффект омбре.

Фото: www.reddit.com
Фото: www.reddit.com
Фото: www.reddit.com
Фото: www.reddit.com
Фото: www.reddit.com
Фото: www.reddit.com
Фото: www.reddit.com
Фото: www.reddit.com
Фото: www.reddit.com
Фото: www.reddit.com
Фото: www.reddit.com
Фото: www.reddit.com
Фото: www.reddit.com
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