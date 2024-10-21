newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 05:38

Published 21 октября, 05:38

Modified 21 октября, 05:40

Updated 21 октября, 05:40

14 идей кремовых ногтей на осень для идеального нейтрального маникюра

14 идей кремовых ногтей на осень для идеального нейтрального маникюра

21 октября 2024, 05:38
Фото: Изображение Midjourney
14 идей кремовых ногтей на осень для идеального нейтрального маникюра
Цвет крема невероятно популярен, поскольку он выглядит свежо и чисто, а также является универсальным оттенком для любого образа. Заменив свой любимый белый лак на чуть более тёплый кремовый оттенок, вы сможете создать более уютную осеннюю атмосферу.

Однако такой цвет маникюра может выглядеть слишком скучным. Достаточно придать ему индивидуальные штрихи при помощи модных завитушек, французских кончиков, шикарных леопардовых принтов и подходящего для осени матового покрытия.

Кремовый бархатный френч

Кремовый френчКремовый френч
Кремовый френч. Фото: соцсети

Ни для кого не секрет, что в моде глазурованный французский маникюр. Осенью попробуйте более сдержанный вариант с двухцветной кремовой основой, покрытой серебристой, белой или мерцающей кремовой пудрой.

Абстрактные линии

Абстрактный кремовый маникюрАбстрактный кремовый маникюр
Абстрактный кремовый маникюр. Фото: соцсети

Нарисуйте абстрактные линии в осенних тонах. Здесь преобладают красный и чёрный, но также подойдут оливковые, тыквенные, клюквенные и аметистовые оттенки.

Абстрактные нейтральные ногти

Абстрактные нейтральные ногтиАбстрактные нейтральные ногти
Абстрактные нейтральные ногти. Фото: соцсети

Многоцветный маникюр всегда в моде, а этот абстрактный нейтральный вариант идеально подходит для осени. Всё, что вам понадобится для его создания — это кремовый, тёмно-серый и кофейный лаки, а также тонкая кисть для нейл-арта.

Абстрактные завитушки

Абстрактные завитушкиАбстрактные завитушки
Абстрактные завитушки. Фото: соцсети

Если вы не можете расстаться с классическим белым французским маникюром, то этот вариант для вас.

Осенний кремовый френч

Осенний кремовый френчОсенний кремовый френч
Осенний кремовый френч. Фото: соцсети

Самое приятное в красочном французском маникюре то, что вы можете нарисовать кончик в зависимости от времени года, например сделав кремовые миндальные кончики.

Бронзовые листья

Бронзовые листьяБронзовые листья
Бронзовые листья. Фото: соцсети

Этот нейл-арт со светоотражающими бронзовыми листьями был создан из бронзово-хромовой пудры и прозрачного гель-лака. Точность этого дизайна может потребовать руки профессионала!

Кремово-хромированный френч

Кремово-хромированный френчКремово-хромированный френч
Кремово-хромированный френч. Фото: соцсети

Серебристый оттенок может показаться слишком холодным для осени, но металлический оттенок — главный тренд как в моде, так и в красоте. Кроме того, в сочетании с матовой кремово-нюдовой базой это создает модный осенний образ.

Блестящие завитки

Блестящие завиткиБлестящие завитки
Блестящие завитки. Фото: соцсети

Если тонкие завитки кажутся вам слишком минималистичными, обратите внимание на этот дизайн, вдохновленный 70-ми. Контраст между терракотовыми и блестящими акцентами на кремовой основе создает яркий маникюр, как раз для осени.

Кремовый с блестками на концах

Кремовый с блестками на концахКремовый с блестками на концах
Кремовый с блестками на концах. Фото: соцсети

Еще один способ украсить обычный кремовый маникюр? Обмакните кончики в золотые блестки. Это можно сделать при помощи спонжа.

Матовые ногти в виде гепарда

Матовые ногти в виде гепардаМатовые ногти в виде гепарда
Матовые ногти в виде гепарда. Фото: соцсети

Ещё одна идея для матового маникюра, которая может понравиться этой осенью, принт с животными в нейтральных тонах. Вы можете легко сделать маникюр с пятнами гепарда в домашних условиях с помощью дотса или кисти для нейл-арта.

Кремовые ногти телесного цвета

Кремовые ногти телесного цветаКремовые ногти телесного цвета
Кремовые ногти телесного цвета. Фото: соцсети

Иногда все, что вам нужно, это просто цвет, чтобы произвести впечатление. Кремовые ногти телесного цвета отлично подойдут для быстрого и легкого осеннего маникюра. Для профессионального покрытия подкрасьте края, нанесите глянцевый верхний слой, а после высыхания обработайте маслом для кутикулы.

Кремовые ногти в клетку

Кремовые ногти в клеткуКремовые ногти в клетку
Кремовые ногти в клетку. Фото: соцсети

Клетка — любимый принт осени. Чтобы создать нейтральный, но смелый осенний образ ногтей, начните с подрумяненной кремовой основы, затем с помощью кисточки для нейл-арта нанесите слоистые линии сезонными цветами лака по вашему выбору.

Ягодно-кремовые ногти

Ягодно-кремовые ногтиЯгодно-кремовые ногти
Ягодно-кремовые ногти. Фото: соцсети

Цвета клюквы и крема создают насыщенный осенний маникюр. Вам может понравится этот комбинированный дизайн в двух осенних оттенках. Самый простой способ воссоздать замысловатые точечные акценты — это использовать инструмент для нанесения точек или зубочистку.

S'mores Squiggle Nails

S'mores Squiggle NailsS'mores Squiggle Nails
S'mores Squiggle Nails. Фото: соцсети

Кремовый, белый, миндальный и чёрный лаки сочетаются в этом дизайне с завитками в стиле «сморс». Это стильный и милый осенний маникюр, который придаст шик любому образу.

Этот маникюр не для простушек! Бархатный нейл арт октября
Узнать подробнее
Читайте также:
«Просят только этот маникюр»: мастер о новом дизайне ногтейНогти «ванильный чай» — новый тренд от звезд ГолливудаХейли Бибер показала свежий осенний тренд маникюра, и это не вишневый!
#Эмилия Шпилева#Красота#Все материалы авторов#Тренды 2024#Маникюр#Ногти#Бьюти-тренд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика