14 идей кремовых ногтей на осень для идеального нейтрального маникюра

Posted 21 октября, 05:38
Published 21 октября, 05:38
Modified 21 октября, 05:40
Updated 21 октября, 05:40
Однако такой цвет маникюра может выглядеть слишком скучным. Достаточно придать ему индивидуальные штрихи при помощи модных завитушек, французских кончиков, шикарных леопардовых принтов и подходящего для осени матового покрытия.
Ни для кого не секрет, что в моде глазурованный французский маникюр. Осенью попробуйте более сдержанный вариант с двухцветной кремовой основой, покрытой серебристой, белой или мерцающей кремовой пудрой.
Нарисуйте абстрактные линии в осенних тонах. Здесь преобладают красный и чёрный, но также подойдут оливковые, тыквенные, клюквенные и аметистовые оттенки.
Многоцветный маникюр всегда в моде, а этот абстрактный нейтральный вариант идеально подходит для осени. Всё, что вам понадобится для его создания — это кремовый, тёмно-серый и кофейный лаки, а также тонкая кисть для нейл-арта.
Если вы не можете расстаться с классическим белым французским маникюром, то этот вариант для вас.
Самое приятное в красочном французском маникюре то, что вы можете нарисовать кончик в зависимости от времени года, например сделав кремовые миндальные кончики.
Этот нейл-арт со светоотражающими бронзовыми листьями был создан из бронзово-хромовой пудры и прозрачного гель-лака. Точность этого дизайна может потребовать руки профессионала!
Серебристый оттенок может показаться слишком холодным для осени, но металлический оттенок — главный тренд как в моде, так и в красоте. Кроме того, в сочетании с матовой кремово-нюдовой базой это создает модный осенний образ.
Если тонкие завитки кажутся вам слишком минималистичными, обратите внимание на этот дизайн, вдохновленный 70-ми. Контраст между терракотовыми и блестящими акцентами на кремовой основе создает яркий маникюр, как раз для осени.
Еще один способ украсить обычный кремовый маникюр? Обмакните кончики в золотые блестки. Это можно сделать при помощи спонжа.
Ещё одна идея для матового маникюра, которая может понравиться этой осенью, принт с животными в нейтральных тонах. Вы можете легко сделать маникюр с пятнами гепарда в домашних условиях с помощью дотса или кисти для нейл-арта.
Иногда все, что вам нужно, это просто цвет, чтобы произвести впечатление. Кремовые ногти телесного цвета отлично подойдут для быстрого и легкого осеннего маникюра. Для профессионального покрытия подкрасьте края, нанесите глянцевый верхний слой, а после высыхания обработайте маслом для кутикулы.
Клетка — любимый принт осени. Чтобы создать нейтральный, но смелый осенний образ ногтей, начните с подрумяненной кремовой основы, затем с помощью кисточки для нейл-арта нанесите слоистые линии сезонными цветами лака по вашему выбору.
Цвета клюквы и крема создают насыщенный осенний маникюр. Вам может понравится этот комбинированный дизайн в двух осенних оттенках. Самый простой способ воссоздать замысловатые точечные акценты — это использовать инструмент для нанесения точек или зубочистку.
Кремовый, белый, миндальный и чёрный лаки сочетаются в этом дизайне с завитками в стиле «сморс». Это стильный и милый осенний маникюр, который придаст шик любому образу.