newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 12:45

Published 26 октября, 12:45

Modified 26 октября, 12:47

Updated 26 октября, 12:47

SHAMAN не комментирует слухи о новых отношениях

SHAMAN не комментирует слухи о новых отношениях

26 октября 2024, 12:45
Фото: скриншот/youtube.com/shaman
SHAMAN не комментирует слухи о новых отношениях
Загадочная связь или просто дружба? SHAMAN и Соя вновь становятся объектом слухов после их теплого общения на конкурсе «Новая волна».

После разрыва с Еленой Мартыновой Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, оказался в центре внимания СМИ из-за слухов о своих новых романтических отношениях. Интерес к его личной жизни возрос после того, как музыканта заметили в компании певицы Сои (Асият Сайгидовой) на музыкальном конкурсе «Новая волна», сообщил СтарХит.

Во время мероприятия SHAMAN и Соя мило общались, а певец нежно поправлял волосы девушки и что-то шептал ей на ухо, что стало предметом обсуждения среди поклонников и СМИ. Эти моменты стали основой для спекуляций о том, что между ними может быть больше, чем просто дружба.

СояСоя
Соя. Фото: группа в «ВКонтакте»

Что говорят сами звезды?

Несмотря на растущие слухи, SHAMAN не торопится комментировать свою личную жизнь и отношения с Соей. Сам музыкант пока не дает четких ответов на вопросы о своих чувствах. В свою очередь, певица упомянула, что они знакомы давно, и, похоже, ей не очень комфортно обсуждать их взаимодействие на публике. Это добавляет интриги и загадки в ситуацию, поскольку поклонники обеих звезд следят за их общением и пытаются понять, действительно ли у них роман.

Опера «Князь Владимир»

Тем временем внимание поклонников сосредоточено на предстоящей опере «Князь Владимир», в которой участвуют оба исполнителя. Участие SHAMAN и Сои в этом проекте добавляет еще больше интереса к их взаимодействию. Многие фанаты с нетерпением ждут, как сложится их сотрудничество на сцене и как это повлияет на их отношения вне ее.

SHAMAN разводится с женой Еленой Мартыновой
Узнать подробнее
Читайте также:
Джастин Тимберлейк помог паре обручиться во время концерта в Нью-ЙоркеЭкс-вокалист Little Big Лиссов госпитализирован с подозрением на инфаркт«Я почти мертв»: Оззи Осборн объявил о прекращении концертной деятельности
#Ольга Харина#Общество#Знаменитости#Театр#Любовь#Shaman#Певец
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика