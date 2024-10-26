SHAMAN не комментирует слухи о новых отношениях

Posted 26 октября, 12:45
Published 26 октября, 12:45
Modified 26 октября, 12:47
Updated 26 октября, 12:47
После разрыва с Еленой Мартыновой Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, оказался в центре внимания СМИ из-за слухов о своих новых романтических отношениях. Интерес к его личной жизни возрос после того, как музыканта заметили в компании певицы Сои (Асият Сайгидовой) на музыкальном конкурсе «Новая волна», сообщил СтарХит.
Во время мероприятия SHAMAN и Соя мило общались, а певец нежно поправлял волосы девушки и что-то шептал ей на ухо, что стало предметом обсуждения среди поклонников и СМИ. Эти моменты стали основой для спекуляций о том, что между ними может быть больше, чем просто дружба.
Несмотря на растущие слухи, SHAMAN не торопится комментировать свою личную жизнь и отношения с Соей. Сам музыкант пока не дает четких ответов на вопросы о своих чувствах. В свою очередь, певица упомянула, что они знакомы давно, и, похоже, ей не очень комфортно обсуждать их взаимодействие на публике. Это добавляет интриги и загадки в ситуацию, поскольку поклонники обеих звезд следят за их общением и пытаются понять, действительно ли у них роман.
Тем временем внимание поклонников сосредоточено на предстоящей опере «Князь Владимир», в которой участвуют оба исполнителя. Участие SHAMAN и Сои в этом проекте добавляет еще больше интереса к их взаимодействию. Многие фанаты с нетерпением ждут, как сложится их сотрудничество на сцене и как это повлияет на их отношения вне ее.