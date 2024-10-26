SHAMAN не комментирует слухи о новых отношениях

Несмотря на растущие слухи, SHAMAN не торопится комментировать свою личную жизнь и отношения с Соей. Сам музыкант пока не дает четких ответов на вопросы о своих чувствах. В свою очередь, певица упомянула, что они знакомы давно, и, похоже, ей не очень комфортно обсуждать их взаимодействие на публике. Это добавляет интриги и загадки в ситуацию, поскольку поклонники обеих звезд следят за их общением и пытаются понять, действительно ли у них роман.