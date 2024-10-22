«Я почти мертв»: Оззи Осборн объявил о прекращении концертной деятельности

Как информирует starhit.ru, в одном из недавних интервью он рассказал, что больше не сможет выступать на сцене из-за тяжелых недугов. Основная проблема заключается в тромбах в ногах, что затрудняет его передвижение. Кроме того, болезнь лишила его возможности летать на самолетах, как это было раньше.