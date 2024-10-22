«Я почти мертв»: Оззи Осборн объявил о прекращении концертной деятельности

Posted 22 октября, 16:39
Published 22 октября, 16:39
Modified 22 октября, 16:43
Updated 22 октября, 16:43
Как информирует starhit.ru, в одном из недавних интервью он рассказал, что больше не сможет выступать на сцене из-за тяжелых недугов. Основная проблема заключается в тромбах в ногах, что затрудняет его передвижение. Кроме того, болезнь лишила его возможности летать на самолетах, как это было раньше.
На данный момент врачи не могут предложить эффективное решение. Они контролируют его состояние и назначают необходимые медикаменты, но настоятельно рекомендуют соблюдать строгий режим покоя. Его здоровье сейчас во многом зависит от выполнения этих указаний, так как в противном случае ситуация может ухудшиться.
«Сердце разрывается от того, что я не могу выступать. Я даже думал о бионических ногах, тогда бы я действительно стал Железным человеком», — шутит артист, намекая на популярную песню из своего репертуара «Iron Man».
Напомним, что в 2003 году музыкант получил травму после падения с квадроцикла, в результате чего ему была проведена операция и установлены металлические имплантаты. Хотя здоровье стабилизировалось, в конце 2010-х Оззи снова пострадал, и, несмотря на множество операций, его способность ходить значительно снизилась. В последнее время он перемещается на инвалидной коляске.