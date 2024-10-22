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Posted 22 октября, 16:39

Published 22 октября, 16:39

Modified 22 октября, 16:43

Updated 22 октября, 16:43

Оззи Озборн с родственниками

«Я почти мертв»: Оззи Осборн объявил о прекращении концертной деятельности

22 октября 2024, 16:39
Фото: Legion-Media
Оззи Озборн с родственниками
Знаменитый рок-музыкант и бывший лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн в последние годы сталкивается с серьезными проблемами со своим здоровьем. Ситуация представляется весьма тревожной, так как сам артист сделал несколько волнующих заявлений.

Как информирует starhit.ru, в одном из недавних интервью он рассказал, что больше не сможет выступать на сцене из-за тяжелых недугов. Основная проблема заключается в тромбах в ногах, что затрудняет его передвижение. Кроме того, болезнь лишила его возможности летать на самолетах, как это было раньше.

На данный момент врачи не могут предложить эффективное решение. Они контролируют его состояние и назначают необходимые медикаменты, но настоятельно рекомендуют соблюдать строгий режим покоя. Его здоровье сейчас во многом зависит от выполнения этих указаний, так как в противном случае ситуация может ухудшиться.

«Сердце разрывается от того, что я не могу выступать. Я даже думал о бионических ногах, тогда бы я действительно стал Железным человеком», — шутит артист, намекая на популярную песню из своего репертуара «Iron Man».

Напомним, что в 2003 году музыкант получил травму после падения с квадроцикла, в результате чего ему была проведена операция и установлены металлические имплантаты. Хотя здоровье стабилизировалось, в конце 2010-х Оззи снова пострадал, и, несмотря на множество операций, его способность ходить значительно снизилась. В последнее время он перемещается на инвалидной коляске.

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#Вадим Назаров#Здоровье#Знаменитости#Певец
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