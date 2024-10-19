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Posted 19 октября, 09:22

Published 19 октября, 09:22

Modified 19 октября, 09:24

Updated 19 октября, 09:24

Экс-вокалист Little Big Лиссов госпитализирован с подозрением на инфаркт

Экс-вокалист Little Big Лиссов госпитализирован с подозрением на инфаркт

19 октября 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney
Экс-вокалист Little Big Лиссов госпитализирован с подозрением на инфаркт
Бывший участник популярной группы Little Big оказался в центре внимания после неожиданной госпитализации в Санкт-Петербурге. В то время как врачи настоятельно рекомендуют ему остаться в больнице для дальнейшего наблюдения, музыкант готовится к выступлению на сцене уже через два дня.

Антон Лиссов, бывший участник группы Little Big и лидер Jane Air, был доставлен в больницу в Петербурге после того, как почувствовал сильную боль в груди и затруднение с дыханием. Его жена вызвала скорую помощь. По предварительным данным, у музыканта мог быть инфаркт. Сейчас его состояние стабилизировано, но врачи рекомендуют ему остаться в больнице для дальнейших обследований, сообщают источники SHOT.

Тем не менее, музыкант настаивает на амбулаторном лечении и хочет выступить на запланированном концерте уже послезавтра. Врачи пока не согласны с его планами и советуют ему подождать результатов анализов и полностью восстановиться.

Напомним, что после начала СВО основатель Little Big Антон Прусикин* и его партнерша Соня Таюрская переехали в США. Лиссов же остался в России и продолжает активно концертировать с группой Jane Air.

*Антон Прусикин внесен в список иностранных агентов в России.

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#Ольга Харина#Общество#Знаменитости#Больница#Певец
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