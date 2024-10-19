Экс-вокалист Little Big Лиссов госпитализирован с подозрением на инфаркт

Антон Лиссов, бывший участник группы Little Big и лидер Jane Air, был доставлен в больницу в Петербурге после того, как почувствовал сильную боль в груди и затруднение с дыханием. Его жена вызвала скорую помощь. По предварительным данным, у музыканта мог быть инфаркт. Сейчас его состояние стабилизировано, но врачи рекомендуют ему остаться в больнице для дальнейших обследований, сообщают источники SHOT.