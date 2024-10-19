Экс-вокалист Little Big Лиссов госпитализирован с подозрением на инфаркт

Posted 19 октября, 09:22
Published 19 октября, 09:22
Modified 19 октября, 09:24
Updated 19 октября, 09:24
Антон Лиссов, бывший участник группы Little Big и лидер Jane Air, был доставлен в больницу в Петербурге после того, как почувствовал сильную боль в груди и затруднение с дыханием. Его жена вызвала скорую помощь. По предварительным данным, у музыканта мог быть инфаркт. Сейчас его состояние стабилизировано, но врачи рекомендуют ему остаться в больнице для дальнейших обследований, сообщают источники SHOT.
Тем не менее, музыкант настаивает на амбулаторном лечении и хочет выступить на запланированном концерте уже послезавтра. Врачи пока не согласны с его планами и советуют ему подождать результатов анализов и полностью восстановиться.
Напомним, что после начала СВО основатель Little Big Антон Прусикин* и его партнерша Соня Таюрская переехали в США. Лиссов же остался в России и продолжает активно концертировать с группой Jane Air.
*Антон Прусикин внесен в список иностранных агентов в России.